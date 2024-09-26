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Bodrum'a 'Silver Ray' Kruvaziyeri ile 715 Yolcu Geldi

Bodrum'a 'Silver Ray' Kruvaziyeri ile 715 Yolcu Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Silver Ray' isimli kruvaziyer ile 715 yolcu gümrük işlemlerinin ardından sahil yürüyüşü yaptı ve tarihi yerleri gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 715 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 715 yolcu ile 541 personel bulunuyor.

Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Gece saatlerinde hareket edecek kruvaziyer, Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi

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