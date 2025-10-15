Bodrum'a İki Yolcu Gemisi İle Toplam 3.308 Turist Geldi

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Resilient Lady' ve 'Astoria Grande' adlı iki yolcu gemisi, toplamda 3.308 turisti ilçeye getirerek yerel turizme katkıda bulundu. Gemilerde Amerikalı ve Rus yolcular dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen "Resilient Lady" ve "Astoria Grande" adlı yolcu gemileri, toplam 3 bin 308 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 440 yolcu ile 1148 personel bulunuyor.

İlçeye gelen diğer gemi ise Palau bayraklı 193 metre boyundaki Astoria Grande. Bugün öğleden sonra Amasra Limanı'ndan ilçeye gelen gemi, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Rus olmak üzere toplam 868 yolcu ile 440 personel bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
