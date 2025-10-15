Haberler

Bodrum'a İki Kruvaziyerle 3 Bin 308 Turist Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Resilient Lady' ve 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerler 3 bin 308 yolcu getirdi. Gemilerden inen turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan Bahamalar bayraklı 277 metrelik "Resilient Lady" limana yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li 2 bin 440 yolcu ile 1148 personel bulunuyor.

Kruvaziyer, bir sonraki durağı Mikonos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande"de ise çoğu Rus uyruklu 868 yolcu, 440 personel bulunduğu belirtildi.

Gemi, Bodrum ziyaretinin ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris'e gidecek.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemleri sonrası Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
