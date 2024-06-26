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Bodrum'a Costa Fortuna ve Resilient Lady kruvaziyerleriyle 5 bin 397 turist geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesini Costa Fortuna ve Resilient Lady kruvaziyerleriyle gelen 5 bin 397 turist ziyaret etti. İtalyan ve Bahamalar bayraklı gemilerdeki yolcular kent merkezinde gezinti yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesini "Costa Fortuna" ve "Resilient Lady" kruvaziyerleriyle gelen 5 bin 397 turist ziyaret etti.

Heraklion Limanı'ndan gelen İtalyan bayraklı 272 metrelik Costa Fortuna, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum'un ardından Santorini Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı İspanyol ve İtalyan 2907 yolcu, 973 personel bulunuyor.

Bahamalar bayraklı 277 metrelik Resilient Lady kruvaziyeri de Rodos Limanı'ndan geldi. Bodrum'un ardından Mykonos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı ABD ve İngiliz 2490 yolcu ve 1170 personel bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bahamalar Fortuna turist Bodrum Muğla Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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