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Bodrum 2024 Yaz Sezonunda Yabancı Turistlerle Dolu

Bodrum 2024 Yaz Sezonunda Yabancı Turistlerle Dolu
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Muğla'nın Bodrum ilçesi, 2024 yaz sezonunda yabancı turist akınına uğrayarak dolup taşarken, Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen turist sayısı 1.3 milyon oldu. Eylülle birlikte sahillerdeki doluluk oranları yüzde 80'e çıkarak konukların deniz keyfi sürdürülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 2024 yaz sezonunda yabancı turistlerin ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Milas-Bodrum Havalimanı'na dış hatlardan gelen turist sayısı Ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 300 bine ulaştı. Aynı dönemde, 65 yolcu gemisi aracılığıyla Bodrum'a 59 bin 100 yabancı turist daha geldi.

Eylül ayıyla birlikte yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle, Bodrum'un sahilleri yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler güneşin, kumun ve denizin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sahilde bazı turistler kitap okuyarak güneşlenirken, bazıları sıcak havadan bunalarak denize girmeyi tercih etti. Bodrum'un sahillerinde yazdan kalma günlerin tadı çıkarılıyor.

Eylül ayında otellerde doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı ve konaklama fiyatları kişi başı gecelik en düşük 2 bin TL' ye düştü. Son 8 ayda Bodrum'a hava yolu ve deniz yoluyla gelen yabancı turist sayısı 816 bini geçti. Diğer gümrük kapılarından alınan verilerle bu sayının yıl sonuna kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Bodrum, sıcak hava ve denizle birlikte her mevsim turist çekmeye devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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