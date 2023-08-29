BNP Paribas Cardif'li kadınların yönetimdeki oranı yüzde 50'ye yaklaştı

BNP Paribas Cardif'de kadınlar tüm çalışanlar içinde yüzde 56 gibi yüksek bir orana sahipken, kadın yöneticilerin oranı da yüzde 50'ye yaklaştı.

Bnp Paribas Cardif'de kadınlar tüm çalışanlar içinde yüzde 56 gibi yüksek bir orana sahipken, kadın yöneticilerin oranı da yüzde 50'ye yaklaştı.

Bnp Paribas Cardif açıklamasına göre, araştırmalar, yönetim kurulunda kadın liderlerin aktif olarak yer aldığı şirketlerin hemen her alanda daha etkin bir performans sergilediğini ve başarı çıtalarının istikrarlı bir şekilde yükseldiğini gösteriyor. Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif, kadınlara sunduğu fırsat eşitliği ile sigortacılık sektörünün kadın dostu markaları arasında yer alıyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne de 2019 yılında imza atarak cinsiyet eşitliğini üst seviyelere taşıyan firmada, kadınlar tüm çalışanlar içinde yüzde 56 gibi yüksek bir orana sahipken, kadın yöneticilerin oranı da yüzde 50'ye yaklaşmış durumda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BNP Paribas Cardif Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Höbek Semayiş, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirme ve kadın istihdamına katkı sağlama misyonları doğrultusundaki çalışmalara önem verdiklerini ifade ederek, bu kapsamdaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları arasında Kadını Güçlendirme Prensipleri'nin yer aldığını belirtti.

BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, 35 ülkede hizmet veren tüm BNP Paribas Cardif Grubu şirketler arasında bu ilkeleri imzalayan ilk ülke olduklarını açıklayan Semayiş, şunları kaydetti:

"Böylelikle, Cardif çatısı altında kadın çalışanlarımız özelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, imza attığımız Kadının Güçlenmesi Prensipleri ilkeleriyle güçlendirdik. Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne attığımız imza ile cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, kadın ve erkeklere adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkanlarıyla desteklenmesi, kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi gibi konularda taahhütte bulunduk.

Bugün itibarıyla Cardif'li kadınlar olarak çalışan dağılımı içinde yüzde 56 gibi yüksek bir orana sahibiz. Yönetim kademesinde de cinsiyet eşitliğine çok yakın bir noktadayız. Yöneticilerimizin yüzde 48'i kadınlardan oluşuyor. Son dönemdeki müdür ve üstü yönetim pozisyonlarımızdaki terfilerde kadınlar yüzde 75 gibi büyük bir orana ulaştılar. Tüm terfilerdeki kadın çalışan oranımız ise yüzde 61 olarak gerçekleşti."

"Hedefimiz doğru işe doğru kişiyi konumlandırmak ve 'alanında uzmanlar' yetiştirmek"

İnsan kaynakları vizyonlarını insana yatırım ve sürekli gelişim ilkelerinin ışığında belirlediklerini ifade eden Semayiş, kuruma yeni yetenekleri kazandırırken, her pozisyon için BNP Paribas Cardif Türkiye'nin 6 ana değeri olan, empati kurabilen, yenilikçi, uzman, etik, girişimci, müşteri odaklı özelliklerini taşıyan adaylara ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Semayiş, "Cardif'in değerleri ile uyumlu aday önerisini en doğru yapabilecek kişiler Cardif çalışanları olduğundan, aday önerisinde bulunulmasını teşvik etmek amacıyla 2015 yılından beri 'Arkadaşını öner' programını uyguluyor ve çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz. Hedefimiz doğru işe doğru kişiyi konumlandırmak, çalışanlarımızın teknik ve yönetsel becerilerini destekleyerek 'alanında uzmanlar' yetiştirmek.

Bu kapsamda, işe alımlarımızda çalışanın kadın veya erkek olmasına değil, açık pozisyonlarımızda adaylarımızı işe uygun tecrübe ve bilgiye sahip olmalarına göre değerlendiriyoruz. Aynı şekilde cinsiyete dayalı değil deneyim ve pozisyona uygun maaş politikamız bulunuyor. Çalışma koşullarımızda sunduğumuz esnek çalışma saatleri ve esnek hibrit çalışma modeli ile tüm çalışanlarımızın çalışma saatlerini düzenlemelerini sağlıyor, iş ve özel yaşam dengesini ön planda tutuyoruz." açıklamasını yaptı.

Kadın çalışanlar başta olmak üzere BNP Paribas Cardif çalışanlarının psikolojik, tıbbi, mali ve hukuki konularda bilgi sahibi olmaları için çalışan destek ve bilgi hattından faydalanabildiğini aktarna Semayiş, şunları aktardı:

"Kadınların sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmeleri için kadın hastalıklarından gebe izlemine, psikologdan diyetisyene kadar şirket içerisinde çeşitli sağlık hizmeti uygulamaları gerçekleştiriliyor. Aile içi iletişimi desteklemek amacıyla bu konuyla ilgili eğitimler ve aile içi iletişimi destekleyecek çeşitli seminerler düzenleniyor. İş özel yaşam dengesini korumak üzere Cardifli anne ve babalarımız, karne günü, okulun ilk günü, doktor kontrolü gibi ailevi ve özel durumlarda da esnek saat uygulamasından yararlanabiliyor.

Bunun yanı sıra Cardif Flexbox programı ile çalışanlarımız yan haklarını belirleyebiliyor, bütçesine ve yaşam tarzına en uygun hakkını seçebiliyor ve böylelikle çalışanlarımıza kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi sunma imkanı veriyoruz."

BNP Paribas Cardif Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla da kadınları destekleyen toplumsal gelişim projelerinde gönüllü olduklarını dile getiren Semayiş, TEV ve Buldan Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri iş birliklerinde özellikle kız öğrencilerin desteklendiğini aktardı.

Semayiş, toplum içinde kadınları desteklemek amacıyla çeşitli maratonlarda STK'lar adına bağış toplanmasının yanı sıra Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı İşletmesi Nahıl ortaklığıyla kermesler düzenlediklerini de sözlerine ekledi.