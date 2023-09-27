BNP Paribas Cardif, çocukların eğitim hayatını güvence altına alıyor

BNP Paribas Cardif, çocuklarının eğitim hayatını güvence almak isteyen ailelere Eğitim Geleceğim Sigortası ile destek oluyor. Sigorta, çocukların eğitim masraflarını 20 yıla kadar teminat altına alıyor.

Bnp Paribas Cardif, çocuklarının eğitim hayatını güvence almak isteyen ailelere Eğitim Geleceğim Sigortası ile destek oluyor.

Bnp Paribas Cardif'ten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocukların eğitim masrafları da ailelerin gündemine tekrar oturdu.

Türkiye sigortacılık sektörünün önemli oyuncularından biri olan BNP Paribas Cardif, çocuklarının eğitim hayatını güvence almak isteyen ailelere sunduğu kapsamlı çözümlerle destek oluyor. Ebeveynler, BNP Paribas Cardif'in Eğitim Geleceğim Sigortası ile geleceğinden sorumlu oldukları çocuklarının eğitim masraflarını 20 yıla kadar teminat altına alabiliyor.

Sektörün en geniş kapsamlı sigorta platformu olan ve "Sigortayı ulaşılabilir kılıyoruz" anlayışı ile hizmet veren BNP Paribas Cardif, özellikle Hayat Sigortası ürünleriyle, müşterilerini vefat ya da daimi sakatlık gibi ciddi risklere karşı güvence altına alıyor.

Cardif'in hayat sigortaları, günlük yaşamda karşılaşılabilecek kaza, sakatlık veya tehlikeli hastalıklar gibi risklerde müşterilerine poliçelerindeki teminatlar üzerinden finansal güvence, ayrıca vefat durumunda ise yakınlarına tazminat ödenmesi ile maddi bir güvence sağlıyor.

BNP Paribas Cardif, bu alanda, özellikle de çocuklarının eğitim hayatlarını güvence altına almak isteyen müşterileri için Eğitim Geleceğim Sigortası ile önemli bir ihtiyaca çözüm sunarak müşterilerinin yanında oluyor.

BNP Paribas Cardif'in Eğitim Geleceğim Sigortası, ebeveynlere çocuklarının tüm eğitim hayatında gereksinim duyabilecekleri yüksek tutarlı ve 20 yıla kadar geçerli olan bir teminat sunuyor, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamalarına destek oluyor. Böylece beklenmedik bir durumla karşılaşmaları halinde ebeveynlerin çocuklarının eğitimi konusundaki endişelerinin ortadan kalkmasına destek oluyor.

20 yıl süreye ve 10 milyon TL'ye kadar teminat sağlanabiliyor

Çocukların eğitim hayatlarını güvence altına alan Eğitim Geleceğim Sigortası ile ebeveynler, geleceğinden sorumlu oldukları çocuklarının eğitim masraflarını 10 milyon TL'ye kadar teminat altına alabiliyorlar.

Böylece, başlarına gelebilecek hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet ya da vefat durumlarında çocuklarının eğitim hayatları yarıda kalmıyor. Bugün bir çocuğun 1 yıllık eğitim masrafının 100 bin TL olduğu ve "poliçe başlangıç tarihi" itibarıyla eğitim hayatının bitmesine 10 yıl kaldığı varsayılırsa; bu durumda, ilk yıl için teminat bedeli 1 milyon TL olarak belirleniyor ve bu tutar her yıl eşit oranda azalıyor.

Sigorta süresi, çocuğun kalan eğitim süresine göre sigorta ettiren tarafından belirleniyor. Sigortanın süresi en az 4 (dört), en fazla 20 (yirmi) yıl olabilirken, ödenecek primler velinin (Sigortalı) yaşına, sigorta süresi ve teminat bedeline göre değişkenlik gösteriyor. Sigorta primleri için hesaptan peşin veya anlaşmalı tüm kredi kartlarına 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Teminat bedeli tek seferde ödeniyor

Eğitim Geleceğim Sigortası kapsamında, vefat ve/veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet durumunda çocukların eğitim giderleri, teminat bedeli ve poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde tek seferde ödeniyor.

Sigortalı ebeveynin birden fazla çocuğu bulunması durumunda, çocuklar aynı poliçede lehtar olarak gösterilebiliyor. İsteyenler eğitim hayatı devam eden torunu veya yeğeni için de sigorta yaptırabiliyor.

Eğitim Geleceğim Sigorta çözümünde ödenen primler Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahından da düşülerek, vergi dilimine göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edilebiliyor. ???????