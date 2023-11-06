BNP Paribas Cardif BPU Fonu BEFAS'ta Birinci Sırada

BNP Paribas Cardif, BPU Fonu ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem gören Kamu Dış Borçlanma Araçları fonları arasında son 6 aylık getiride ve yılbaşından 3 Ekim'e kadar getiride birinci sırada yer alıyor.

Bnp Paribas Cardif, BPU Fonu ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem gören Kamu Dış Borçlanma Araçları fonları arasında son 6 aylık getiride ve yılbaşından 3 Ekim'e kadar getiride birinci sırada yer alıyor.

Bnp Paribas Cardif'ten yapılan açıklamaya göre, BES fonlarının yönetimini Portföy Yönetimi sektörünün uzman ve yenilikçi şirketi olan TEB Portföy Yönetimi aracılığıyla katılımcılarına sunan BNP Paribas Cardif, fonlarının yönetimini yakından takip ederek, katılımcılarının fon getirisi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilme sağlıyor ve yatırımcısını koruyor.

BPU fonunun yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Hazine tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD doları cinsi eurobondlar başta olmak üzere, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör tahvil bonoları içeren bir portföyden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, BPU fonu ile BES katılımcılarının yatırımlarına değer kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"BPU fonumuz, döviz cinsinden getiri elde etmek ve gerçekleştirdiği eurobond yatırımlarından düzenli ve sürekli gelir akışı yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu fonumuz, BEFAS'ta işlem gören Kamu Dış Borçlanma Araçları fonları arasında 2023 yılbaşından 3 Ekim tarihine kadar getiri açısından, yatırımcısına TL bazında brüt yüzde 55'lik bir kazanç sağlayarak 1. sırada yerini almıştır."