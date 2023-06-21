BMW Çin Bölgesi Başkanı: Çin, otomobil sektöründe lider bir teknoloji pazarına dönüştü

BMW Grup Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Jochen Goller, Çin'in büyük bir pazar ve inovasyonda küresel bir lider olarak Çinli ve Alman şirketler arasındaki işbirliği için daha fazla fırsat sunacağını belirtti. Goller, Çin'in otomobil sektörünü belli alanlarda lider bir teknoloji pazarına dönüştürdüğünü ifade etti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang kentinin Tiexi ilçesindeki BMW Brilliance Automotive Limited Şirketi'nin (BBA) beş milyonuncu aracı, Şubat 2023. (Fotoğraf: BBA/Dağıtım: Xinhua aracılığıyla)

Goller, Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin şu anda hem büyük bir pazar hem de inovasyonlara öncülük ediyor" derken, ülkenin, otomobil sektörünü belli alanlarda lider bir teknoloji pazarına dönüştürdüğünü belirtti.

BERLİN, 21 Haziran (Xinhua) -- BMW Grup Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Jochen Goller, Çin'in büyük bir pazar ve inovasyonda küresel bir lider olarak Çinli ve Alman şirketler arasındaki işbirliği için daha fazla fırsat sunacağını belirtti.

Goller, Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin şu anda hem büyük bir pazar hem de inovasyonlara öncülük ediyor" derken, ülkenin, otomobil sektörünü belli alanlarda lider bir teknoloji pazarına dönüştürdüğünü belirtti.

CEO, Çin'in dünyanın en büyük yeni enerjili araç pazarı, ayrıca batarya üretimi ve elektrikli araç bileşenleri gibi alanlarda küresel bir lider haline geldiğini ifade etti.

Goller, BMW'nin Beijing, Shanghai, Shenyang ve Nanjing'de dört Ar-Ge merkezinin yanı sıra tüketicilerin dijital deneyimlerini iyileştirmeye odaklanan Lingyue Dijital Bilgi Teknolojisi Limited Şirketi'ni kurduğunu belirtti.

CEO, "Bu durum inovasyon açısından kalkınmamızın yüksek kalitesini yansıtıyor" dedi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang kentinin Tiexi ilçesindeki BMW Brilliance Automotive Limited Şirketi'ne ait Lydia fabrikası görülüyor, 23 Haziran 2022.(Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki BMW Brilliance Automotive (BBA) üretim üssü; iki otomobil fabrikası, bir Ar-Ge Merkezi ve bir güç aktarım fabrikası ile BMW Grup'un dünya genelindeki üretim ağı içinde en büyük üretim üssü olma özelliğini taşıyor.

Çin'deki inovasyon ortamına dikkat çeken Goller, BMW'nin Çin'deki Ar-Ge ekibinin son üç yılda üç kat genişlediğini belirtti. 3.200'den fazla tasarımcı, mühendis, yeni enerjili araç ve yazılım uzmanı ileri teknolojili inovasyonlar yaratmak için Çinli teknoloji ortaklarıyla yakın temas halinde çalışıyor.

Çin'de halihazırda 460'tan fazla yerli tedarikçi olduğunu belirten CEO, Bavyeralı şirket için bu sayının artmakta olduğunu söyledi.

Goller, "Otomotiv tedarik zincirinde Çin'e teknolojiler getiriyoruz. Örneğin dijital ve elektrikli mobilite alanında Çin'in otomotiv kabiliyetini güçlendiriyoruz" dedi.

Öte yandan Goller, özellikle sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında iki taraf arasında işbirliği olasılığından umutlu. CEO, "Bilhassa Çin'de döngüsel ekonomide büyük artış görülecek. Umuyorum ki bu alan, Almanya ve Çin'i birbirine yakınlaştıracak" dedi.

Çin'in orta ve uzun vadeli perspektiflerine duyduğu güveni dile getiren Goller, "Mevcut durum, tam olarak otomotiv sektörünün dışa açılmasının yarattığı kazan-kazan sonucudur. Çok güçlü bir pazar yaratılırken, nitelik anlamında birçok gelişme de kaydedildi" dedi.