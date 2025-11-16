BM İklim Değişikliği Sekreteri: 'İklim Finansmanı, İklim Eyleminin Can Damarıdır'

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, "İklim finansmanı, iklim eyleminin can damarıdır" diyerek gelişmiş ülkeleri finansman taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Stiell, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Üçüncü Üst Düzey Bakanlar Diyaloğu kapsamında yaptığı konuşmada, iklim finansmanına yönelik planların uygulamaya dönüşmesinin kritik olduğunu söyledi.

Toplantıyla gelişmekte olan ülkelerin hangi kaynaklara güvenebileceği konusunda netlik sağlayarak güven inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Stiell, "Paris Anlaşması'ndan bu yana küresel iklim finansmanı akışları arttı. Yeni ortaklıkların kurulduğunu ve temiz enerji ile dayanıklılık yatırımlarının büyüdüğünü görüyoruz. İklim finansmanı, iklim eyleminin can damarıdır. Gelişmiş ülkeleri, finansman taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

"İklim finansmanı bir yardım değil, akıllı ekonomidir"

Stiell, mevcut finansman düzeyinin hala "yeterli, güvenilir, adil ve yaygın" olmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Uyum finansmanındaki açığın büyüdüğünü dile getiren Stiell, "Artan borç yükleri nedeniyle birçok kırılgan ülke taahhüt edilen kaynaklara bile erişmekte zorlanıyor. Gelişmiş ülkelere, 2019 seviyelerine kıyasla uyum finansmanlarını en az iki katına çıkarma çağrısını yinelemek isterim. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bünyesindeki iklim fonlarından sağlanan kaynakların 2030'a kadar üç kat artırılması hedefi karşılamada etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stiell, küçük ada devletleri ve çok yoksul ülkeler için fonların hayati önem taşıdığını belirterek, iklim finansmanını "can simidi" olarak tanımladı.

Finansmanın daha erişilebilir ve öngörülebilir hale gelmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması ve borç yüklerinin hafifletilmesi için sistemik reform çağrısında bulunan Stiell, özel sektörün iklim yatırımlarını artırmak için harmanlanmış finans ve risk paylaşım mekanizmalarının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

"İklim finansmanı bir yardım değil, akıllı ekonomidir. Gerçek finansman, hızlı ve adil biçimde aktığında hedefler büyür, uygulama hızlanır ve herkes için daha dayanıklı bir gezegen mümkün olur." ifadelerini kullanan Stiell, güçlü raporlamanın güven inşa edeceğini, güvenin daha fazla uygulamayı mümkün kılacağını sözlerine ekledi.