Haberler

BM İklim Değişikliği Sekreteri: 'İklim Finansmanı, İklim Eyleminin Can Damarıdır'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim finansmanının önemine vurgu yaparak gelişmiş ülkeleri taahhütlerine uymaya çağırdı. COP30 toplantısında, finansmanın artırılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, "İklim finansmanı, iklim eyleminin can damarıdır" diyerek gelişmiş ülkeleri finansman taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Stiell, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Üçüncü Üst Düzey Bakanlar Diyaloğu kapsamında yaptığı konuşmada, iklim finansmanına yönelik planların uygulamaya dönüşmesinin kritik olduğunu söyledi.

Toplantıyla gelişmekte olan ülkelerin hangi kaynaklara güvenebileceği konusunda netlik sağlayarak güven inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Stiell, "Paris Anlaşması'ndan bu yana küresel iklim finansmanı akışları arttı. Yeni ortaklıkların kurulduğunu ve temiz enerji ile dayanıklılık yatırımlarının büyüdüğünü görüyoruz. İklim finansmanı, iklim eyleminin can damarıdır. Gelişmiş ülkeleri, finansman taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

"İklim finansmanı bir yardım değil, akıllı ekonomidir"

Stiell, mevcut finansman düzeyinin hala "yeterli, güvenilir, adil ve yaygın" olmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Uyum finansmanındaki açığın büyüdüğünü dile getiren Stiell, "Artan borç yükleri nedeniyle birçok kırılgan ülke taahhüt edilen kaynaklara bile erişmekte zorlanıyor. Gelişmiş ülkelere, 2019 seviyelerine kıyasla uyum finansmanlarını en az iki katına çıkarma çağrısını yinelemek isterim. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bünyesindeki iklim fonlarından sağlanan kaynakların 2030'a kadar üç kat artırılması hedefi karşılamada etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stiell, küçük ada devletleri ve çok yoksul ülkeler için fonların hayati önem taşıdığını belirterek, iklim finansmanını "can simidi" olarak tanımladı.

Finansmanın daha erişilebilir ve öngörülebilir hale gelmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması ve borç yüklerinin hafifletilmesi için sistemik reform çağrısında bulunan Stiell, özel sektörün iklim yatırımlarını artırmak için harmanlanmış finans ve risk paylaşım mekanizmalarının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

"İklim finansmanı bir yardım değil, akıllı ekonomidir. Gerçek finansman, hızlı ve adil biçimde aktığında hedefler büyür, uygulama hızlanır ve herkes için daha dayanıklı bir gezegen mümkün olur." ifadelerini kullanan Stiell, güçlü raporlamanın güven inşa edeceğini, güvenin daha fazla uygulamayı mümkün kılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi

UFC'de Danis ve Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.