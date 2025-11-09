BM İklim Değişikliği Sekreteri: COP30 Hızı Artırmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim değişikliğiyle mücadelede ilerleme kaydedildiğini ancak sürecin hızlanması gerektiğini belirterek, işbirliği, uygulama ve insan odaklı eylem hedeflerine dikkati çekti.

Stiell, yarın Brezilya'nın Belem kentinde başlayacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde yaptığı açıklamada, "COP30 arifesinde bir şey çok net. Paris Anlaşması gerçek bir ilerleme sağlıyor, ancak Amazon'da hızlanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin dünya genelinde yıkıcı etkilere sebep olduğunu vurgulayan Stiell, şunları kaydetti:

"Bu nedenle COP üç şeyi başarmalı. Net bir mesaj vermeli, ülkeler iklim işbirliği konusunda tamamen kararlı olmalı ki bu da tüm temel konularda güçlü sonuçlara varmak anlamına geliyor. Tüm ekonomilerin tüm sektörlerinde uygulama süreci hızlanmalı. Ayrıca, iklim eylemi insanların gerçek yaşamlarıyla buluşturulmalı. Böylece daha güçlü büyüme, daha fazla istihdam, daha az kirlilik, daha iyi sağlık ve daha uygun maliyetli, güvenli enerji gibi faydalar yayılabilir."

Dünyanın en kapsamlı iklim zirvesi COP30, Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de yarın başlayacak. Belem'in, Amazon Ormanları'na açılan kapı olarak bilinmesi dolayısıyla "Amazon COP'u" olarak da adlandırılan zirve, 21 Kasım'a kadar devam edecek. Paris Anlaşması'nın 10. yılında gerçekleştirilecek konferansta, yeni Ulusal Katkı Beyanları (NDC), finansman, ormanların korunması gibi başlıklar müzakerelerin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.