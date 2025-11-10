Haberler

BM İklim Değişikliği Konferansı'nda Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, COP30 açılışında fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde ülkelere yenilenebilir enerjiyi artırma ve iklim finansmanını hızlandırma çağrısında bulundu. Emisyonların azaltılması ve dayanıklılığın artırılması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin "adil ve düzenli" şekilde nasıl gerçekleştirileceğine odaklanmanın zamanının geldiğini belirterek, ülkeleri yenilenebilir enerjiyi 3 katına çıkarmaya, enerji verimliliğini ikiye katlamaya ve iklim finansmanını hızlandırmaya çağırdı.

Stiell, bu yıl 10-21 Kasım'da Brezilya'nın ev sahipliğinde Belem kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) açılışında konuştu.

Emisyon eğrisindeki aşağıyı yönlü eğilime dikkati çeken Stiell, "Yapmamız gereken çok daha fazla iş var. Hem emisyonların azaltımı hem de dayanıklılığın güçlendirilmesi konusunda çok daha hızlı hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Stiell, bilimsel verilerin, sıcaklık artışının yeniden 1,5 dereceye düşürülebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Uygulamayı hızlandırmak için COP sürecinin çoklu uluslararası işbirliği kanallarıyla desteklenmesi gerektiğini, tekil ulusal taahhütlerin emisyonları yeterince hızlı azaltmadığını kaydeden Stiell, ülkeleri yenilikçi çözümler geliştirmeye davet etti.

Stiell, iklim değişikliğine karşı eylemsizliğin insani ve ekonomik bedellerine vurgu yaparak, "Bu dönüşümün ekonomisi, eylemsizliğin maliyeti kadar tartışmasızdır." dedi.

Temiz enerji yatırımlarındaki artışa da değinen Stiell, "Güneş ve rüzgar enerjisi artık dünyanın yüzde 90'ında en düşük maliyetli enerji kaynakları. Yenilenebilirler bu yıl dünyada kömürü geçerek en büyük enerji kaynağı oldu. Yenilenebilir enerji yatırımları fosil yakıt yatırımlarının iki katına ulaşırken, temiz enerji ve altyapı yatırımları bu yıl yeni bir rekor kıracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefleri eyleme dönüştürecek somut adımlarda anlaşmamız gerekiyor"

Stiell, iklim krizinin büyüklüğüyle fırsatları dengelemek için Belem'de yapılması gerekenlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fosil yakıtlardan uzaklaşacağımız konusunda zaten anlaşmaya vardık. Artık bunu adil ve düzenli bir şekilde nasıl yapacağımıza odaklanmanın zamanı. Yenilenebilir kaynakları üç katına çıkaracak ve enerji verimliliğini ikiye katlayacak anlaşmalara odaklanmalıyız. Gelişmiş ülkelerin öncülüğünde en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlama konusunda da zaten anlaştık. Şimdi 'Bakü'den Belem'e Yol Haritası'nı hayata geçirmemiz gerekiyor. 1,3 trilyon dolara doğru ilerlemeye başlamalıyız. Küresel bir uyum hedefi üzerinde zaten anlaştık. Şimdi uygulamayı hızlandıracak ve potansiyelini açığa çıkaracak göstergelerde anlaşmamız gerekiyor. Geçiş yollarının, tüm ekonomileri ve toplumları kapsayacak şekilde, kapsayıcı ve adil olması gerektiği konusunda zaten anlaştık. Şimdi bu hedefleri eyleme dönüştürecek somut adımlarda anlaşmamız gerekiyor. Bir Teknoloji Uygulama Programı üzerinde de zaten anlaştık. Artık harekete geçirelim."

Tüm bu konularda "güçlü ve net" sonuçlar elde etmenin önemine işaret eden Stiell, COP30'da müzakere süreçlerini gerçek ekonomide atılması gereken adımlarla uyumlu hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Stiell, "Bu, 21. yüzyılın büyüme hikayesi, çağımızın ekonomik dönüşümü. Geri duran ya da küçük adımlar atan ekonomiler durgunluk ve yüksek fiyatlarla karşılaşırken, diğer ekonomiler hızla ilerleme kaydedecektir." ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması'nın gerçek bir ilerleme kaydetmek üzere işlediğine dikkati çeken Stiell, daha fazlası için "cesurca" çabalanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.