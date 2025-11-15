Haberler

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri: 2035'e Kadar Yıllık 1,3 Trilyon Dolar İklim Finansmanı Hedefi Ulaşılabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim finansmanı için 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolar hedefinin hem mümkün olduğunu hem de gerekli olduğunu vurguladı. Stiell, COP30 konferansında, net bir yol haritasının ortaya konduğunu ve iklim değişikliği ile mücadele için bu ölçekte finansmanın elzem olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim finansmanında 2035'e kadar yıllık 1,3 trilyon dolar hedefinin ulaşılabilir ve gerekli olduğunu bildirdi.

Stiell, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, "COP30 Maliye Bakanları Çemberi Raporunun ve Bakü'den Belem'e 1,3 Trilyon Dolara Giden Yol Haritasının Uygulanması: Tavsiyeler ve Sunum Yolları" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, iklim finansmanı konusunda net bir yol haritasının ortaya çıkarıldığını söyledi.

COP29'da ortaya çıkan bir çağrıya dayanan ve COP30 çatısı altında başlatılan bir inisiyatif olan Maliye Bakanları Çemberi'nin Bakü'den Belem'e uzanan yol haritasını gerçek ekonomik koşullara dayandırarak önemli bir katkı sunduğunu vurgulayan Stiell, şöyle devam etti:

"2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan yıllık 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı hem ulaşılabilir hem de gereklidir. Bu ölçekte bir finansman sağlanmadıkça iklim değişikliği ile mücadele hayata geçemeyecektir. Hibelerin artırılması, borç yükünün azaltılması, özel sermayeyi çekecek yenilikçi finansal araçların kullanılması ve kaynakların sahada çözüm üreten topluluklara doğrudan ulaşması gerekiyor."

Stiell, Amazon bölgesinde başlayan bu yeni sürecin, iklim çalışmalarını gerçek ekonomiyle daha yakın ilişkilendiren, adil ve erişilebilir finansmana dayalı bir işbirliği dönemi yaratacağını dile getirdi.

Stiell, ayrıca "şimdi iddiaları uygulamaya, taahhütleri somut eyleme dönüştürme zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü

Kan donduran cinayet! Evine gelen adamı baltayla öldürdü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Mersin'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı

Küçük çocuğu da alet ettiler! Dakikalar içinde servet çaldılar
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
title