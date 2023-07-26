BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü: Gıda sistemlerinin dönüşümü için hızlanmamız gerekiyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, 2. Gıda Sistemleri Zirvesi'nin gıda sistemlerini dönüştürme konusunda ne durumda olduklarını ortaya koyduğunu ve hızlanmaları gerektiğini söyledi. Zirvede, altyapıya yatırım, israfı azaltmak için biyo-ekonomi, gıda maliyetleri, dayanıklı tarımsal gıda sistemleri için değer zincirlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, 2. Gıda Sistemleri Zirvesi'nin gıda sistemlerini dönüştürme konusunda ne durumda olduklarını ortaya koyduğunu, bu hususta gidilecek yollarının uzun olduğunu ve hızlanmaları gerektiğini söyledi.

Merkezi Roma'da bulunan FAO'da üç gündür devam eden 2.Gıda Sistemleri Zirvesi, ülkelerin tarımsal gıda sistemlerini dönüştürme yolundaki güçlükler ile fırsatların ele alındığı toplantıların ardından bugünkü oturumla sona erdi.

Farklı oturumlarda 2 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren zirvede, gıda sistemlerinin dönüşümüne yönelik; altyapıya yatırım, israfı azaltmak için biyo-ekonomi, gıda maliyetleri, dayanıklı tarımsal gıda sistemleri için değer zincirlerinin geliştirilmesi, gıda çeşitliliğini artırmak ve sağlıklı beslenme için ticaret gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Kapanışta konuşan FAO Genel Direktörü Çü, bu zirveyle yaptıkları durum değerlendirmesinin, ne aşamada oldukları ve neler yapmaları gerektiğini görmeleri açısından katkı sağladığı umudunu dile getirerek, "Yolumuz uzun ve adımlarımızı hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

Çü, FAO olarak kimseyi geride bırakmadan daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi bir yaşam için üyelerini desteklemekte kararlı olduğunu belirterek, zirve sırasında ülkelerin karşılaştığı zorlukları dinlediklerini bununla beraber her zorluğun bir fırsat da ortaya çıkardığına işaret etti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına ülkelere "eyleme geçme" çağrısı yaptı.

Mohammed, bu zirvenin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kurtarmaya yönelik daha geniş bir teşvike yol açması ve gıda sistemlerinin herkes için işler olması umudunu dile getirdi.

İtalya'dan Rusya'ya "Tahıl Anlaşması kararını değiştir" çağrısı

Zirvenin ev sahiplerinden olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de kapanış oturumundaki konuşmasında, gıdayla alakalı dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları bu zirveyle ele aldıklarını belirtti.

Tajani, üç gündür süren bu zirveye ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Afrika için önemine vurgu yapan Tajani, "Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşmasını durdurma kararı aldı. Bu son derece olumsuz ve Afrika halkları için tehlikeli bir karar. Biz yeni bir anlaşma olmasını teşvik edeceğiz, Türkiye'nin bu hayati anlaşmaya dair çalışmasını destekleyeceğiz. Bunu kendimiz için değil, Afrika'da yaşayan halklar için istiyoruz. Tahıl, Afrika'da yaşayan milyonlar için önemli. Bu yüzden Rus hükümetine sesleniyorum: Lütfen kararınızı değiştirin." diye konuştu.