BM Genel Sekreteri Guterres, yeni bir Bretton Woods Sistemi çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel mali sistemin krizde olduğunu belirterek, yeni bir Bretton Woods Sistemi çağrısında bulundu. Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'nde konuşan Guterres, mevcut küresel mali sistemin adaletsiz olduğunu ve 21. yüzyılın taleplerini karşılamayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mevcut küresel mali sistemin "krizde" olduğunu savunarak, yeni bir "Bretton Woods Sistemi" çağrısında bulundu.

Guterres, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan ve 2 gün sürecek Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, mevcut küresel mali sistemin adaletsiz olduğunu ve bunun 21. yüzyılın taleplerini karşılamayacağını belirtti.

Küresel mali sistemin "krizde" olduğunu söyleyen Guterres, "Ciddi bir reform olmadan krize, ciddi bir çözüm bulmak mümkün değil." dedi.

Antonio Guterres, küresel mali sistemin mimarisini yeniden incelemek ve tasarlamak için yeni bir "Bretton Woods Sistemi" çağrısı yaptı.

Dünya genelinde 550 milyondan fazla insanın yeterince beslenemediğini kaydeden Guterres, kalkınmakta olan ülkelerin yüksek faizlerle borçlandığına dikkati çekti.

"Küresel mali sistem, hedeflerimizle yeniden uyumlu hale getirilmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dünyada eşitsizliklerin arttığını ve dünyanın artan şoklarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Küresel salgın ve Ukrayna-Rusya savaşının, bu zorlukları artırdığına değinen Macron, mevcut küresel mali sistemin, geçmiş bir mutabakatın meyvesi olduğunu söyledi.

Macron, küresel mali sistemin artık yeterince hızlı olmadığını ve günümüze pek uygun olmadığını belirterek, "Küresel mali sistemin hedeflerimizle yeniden uyumlu hale getirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu nedenle Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'ni teklif ettiklerini kaydeden Macron, "Hiçbir ülke, yoksulluğun azaltılması ile gezegenin korunması arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı." diye konuştu.

Emmanuel Macron, her ülkenin kendi yolunu egemence seçebilmesi ve yeni paktın da her ülkenin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Özel sektöre daha fazla ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Macron, "Bu dünyada çok fazla para var. Sistemi tamamen değiştirebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak bu para, dünyanın ilerlemesine hizmet ederse bu sistemi daha iyi çalıştırabiliriz." görüşünü paylaştı.

???????Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum da Sahel bölgesindeki kuraklığa dikkati çekerek, kuraklığın şiddeti körüklediğini anlattı.

Bazoum, kuraklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığına işaret etti.

Barbados Başbakanı Mia Mottley ise küresel finansmanın iklimle ilgili meselelerde kullanılmasından yana olduğunu dile getirerek, küresel mali sistemin tamamen değişmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 100 ülkenin üst düzeyde temsil edildiği zirveye, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin Başbakanı Li Çiang, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva gibi isimler katılıyor.

Zirvede ayrıca 30 kadar uluslararası kuruluş ve yaklaşık 120 sivil toplum kuruluşu yer alıyor.

Eşitsizliklerle mücadele, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin korunması gibi 21. yüzyılın ortak sorunları ile baş etmek için yeni bir finans sisteminin temellerinin atılması amaçlanan zirvede, "21. Yüzyılın Zorluklarını Karşılamak İçin Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Modelini Değiştirmek", "Özel Sektöre Elverişli Ortam Oluşturmak" gibi başlıklar altında 6 oturum düzenlenecek.

Zirvede ayrıca 50 farklı müzakere gerçekleştirilecek.

Bretton Woods Sistemi

Bretton Woods Sistemi, 1944 yılında imzalanan anlaşma ile hayata geçen uluslararası para idare sistemidir.

Ekonomik istikrarın sağlanması amaçlanan sistem, ülkeler arasındaki ikili finansal ve ticari işlemlerde uyulması gereken kuralları düzenliyor.