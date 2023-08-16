BM: Afrika, küresel tedarik zincirlerinde önemli katılımcılar haline gelebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika ekonomilerinin, yüksek teknoloji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu zengin malzeme kaynakları ve büyüyen tüketici pazarlarını kullanarak küresel tedarik zincirlerinde önemli katılımcılar haline gelebileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD), 2023 Afrika Ekonomik Kalkınma Raporu yayımlandı.

Raporda, ticari çalkantıların neden olduğu son dönemdeki karışıklıklar, jeopolitik olaylar ve ekonomik belirsizliklerin, üreticileri, üretim yerlerini çeşitlendirmeye zorladığı belirtilirken, Afrika'nın sahip olduğu ve teknoloji yoğun endüstrilerin önemli bileşenleri olan alüminyum, kobalt, bakır, lityum ve manganez ile kritik mineral ve metal bolluğunun, kıtayı üretim için çekici bir yer olarak konumlandırdığı kaydedildi.

Afrika'nın birincil girdilere daha kısa ve basit erişim, daha genç, teknoloji bilincine sahip ve uyarlanabilir bir iş gücü gibi avantajlar sunduğu da ifade edildi.

Raporda, "Küresel tedarik zincirlerine daha derin entegrasyon, Afrika ekonomilerini çeşitlendirecek ve gelecekteki şoklara karşı dirençlerini artıracaktır. Enerji tedarik zincirlerini Afrika'ya doğru genişletmek, iklim eylemlerine ivme kazandırmak için bir fırsat. Kıtanın özellikle güneş enerjisindeki büyük yenilenebilir enerji potansiyeli, üretim maliyetlerini düşürmeye ve fosil yakıt tabanlı enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmaya imkan sağlayabilir." ifadeleri yer aldı.

Afrika'nın, önemli yatırım açığını kapatmak ve kıtadaki güneş panelleri üretiminin önündeki diğer engelleri kaldırmak için yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırıma ihtiyacı olduğu vurgulanan raporda, yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımların yaklaşık yüzde 2'sinin Afrika'ya gittiği kaydedildi.

Afrika ekonomilerinin, yüksek teknoloji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu zengin malzeme kaynakları ve kendi büyüyen tüketici pazarlarını kullanarak küresel tedarik zincirlerinde önemli katılımcılar haline gelebileceği de belirtildi.

Raporda, "Afrika'nın bir tedarik zinciri destinasyonu olarak konumunu güçlendirmek için altyapı alanında önemli yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Angola, Gana ve Güney Afrika dahil 17 Afrika ülkesi yerel tedarik zincirlerinin büyümesini desteklemek, teknoloji transferini teşvik etmek, istihdam oluşturmak ve kendi sınırları içinde değer katmak için yerel içerik düzenlemelerini uygulamaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan raporda, Afrikalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin, alıcılar ve satıcılar arasındaki ödeme süresi farkını kapatan, işletme sermayesine erişimi iyileştiren ve finansal baskıları düşüren daha fazla tedarik zinciri finansmanına ihtiyaç duyduğu da aktarıldı.

UNCTAD'ın Afrika ülkelerine ve işletmelerine tedarik zincirlerini güçlendirmeye yatırım yapmaları için uygun fiyatlı sermaye ve likidite sunmaya yönelik daha iyi finansman çözümleri çağrısı da raporda yer aldı.

"Afrika'nın bu dönemde konumunu güçlendirme zamanı"

Raporda görüşlerine yer verilen UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, küresel tedarik zincirlerindeki çeşitlendirme çabalarının devam ettiğini ve Afrika'nın bu dönemde konumunu güçlendirme zamanı olduğunu kaydetti.

Grynspan, "Bu süreç, kıtanın gelişmekte olan endüstrilerini güçlendirmesi, ekonomik büyümeyi desteklemesi ve milyonlarca insan için iş sahası oluşturması için de bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.