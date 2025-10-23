Blokzincir Teknolojisi ve Siber Güvenlik Riskleri Ankara'da Tartışıldı

Blokzincir teknolojisinin siber güvenlik risklerine yönelik olası çözümleri, Ankara'daki çalıştayda masaya yatırıldı.

18'inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı bünyesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Blokzincir Türkiye Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Uluslararası IEEE Blokzincir Çalıştayı" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak birçok disiplinde faaliyetlerde bulunduklarını ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bilgi güvenliğinin dijital ekosistemdeki önemine dikkati çeken Alkan, siber dünyada her ne faaliyet varsa orada bir güvenlik konusunun da yer aldığını ifade etti. Alkan, "Dünyada 8,2 milyar insan var, neredeyse 7 milyarı internette. 50 milyardan fazla cihaz var yani 60 milyar insan ve nesnenin bu ortamda olduğu düşündüğümüzde, böyle bir ağda siber güvenlik konusu son derece önem arz ediyor. Biz de Bilgi Güvenliği Derneği olarak bütün bu alanlarda katkı vermeye, destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Blokzincir yeni bir bakış açısı sunuyor"

IEEE Türkiye Başkanı Nizamettin Aydın da etkinliğin blokzincir üzerinde farkındalık oluşturmak için yapıldığını bildirdi.

IEEE'nin dünyanın en büyük mesleki organizasyonlarından biri olarak blokzincir üzerine de çalıştığını vurgulayan Aydın, "Blokzincir yeni bir konu. Bazı standartlar geliştirilmiş ancak geliştirilmekte olan bir sürü standart var." diye konuştu.

IEEE Blokzincir Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Şeref Sağıroğlu, kendilerinin blokzincir teknolojisinin benimsenmesi, anlaşılması ve topluluğa aktarılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'de bu alandaki çalışmaların teoride kalmaması ve pratiğe aktarılmasının önem taşıdığına işaret eden Sağıroğlu, "Blokzincirin her an daha fazla hayatımıza gireceğini biliyoruz. Yapay zekanın bize sunduğu müthiş fırsatların yanında tehditlerinin de olduğunu biliyoruz. İşte blokzincir bize yeni çözüm bakış açıları sunan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bunu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri ve uzmanlar, blokzincirin yapay zeka, siber güvenlik, veri egemenliği ve yasal uyum gibi boyutlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.