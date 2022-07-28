Blockchain Projesinde havayolu ile ABD'ye ihracat incelenecek

TÜRKİYE'de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain (blok zincir) altyapısı üzerinden yönetilebilmesi amacıyla geliştirilen, birinci faz çalışmaları tamamlanan ' İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı' projesiyle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, projenin ikinci faz çalışmalarına ilişkin, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile havayoluyla ABD'ye ihracat sürecini inceliyoruz" dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Ticaret Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen, Türkiye'de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain altyapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan 'İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı' projesinde birinci faz çalışmaları sona erdi. Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmının blockchain teknolojisi ile yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda; işlemlerin şeffafça takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli işlem basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin tümü gerçekleştirildi.

Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı'nın blok zincir alanındaki tecrübelerine ilişkin, "2018 yılında yeni nesil teknolojiler alanında yoğunlaşan çalışmalarımız neticesinde, dış ticaret süreçlerine uyarlanabilir yeni nesil teknolojilerin başında blok zincir teknolojisinin gelmekte olduğunu gördük. Öğrenme ve deneyimleme süreci sonrasında dış ticarette blok zincir teknolojisinin kullanılması konusunda Kasım 2019'da EBRD'ye yaptığımız başvurumuz neticesinde 2021 yılında 'İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile Uçtan Uca Tasarımı' projesini başlattık. Projenin birinci fazında 'Gümrük Beyannamesi' ile karayolu ile Avrupa'ya ihracat sürecini analize tabi tutarken, ikinci fazında 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' ile havayolu ile ABD'ye ihracat sürecini inceliyoruz" ifadelerini kullandı.