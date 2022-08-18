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Blast Premier Fall Groups turnuvası Tivibu Spor'da

Blast Premier Fall Groups turnuvası Tivibu Spor'da

Tivibu, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği Blast Premier Fall Groups turnuvasını ekranlara getiriyor.

Tivibu, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği Blast Premier Fall Groups turnuvasını ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu izleyicileri, 19-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek turnuvayı Tivibu Spor 5 ile Tivibu Spor'un YouTube ve Twitch hesaplarından naklen izleyebilecek.

Kopenhag'taki Blast Premier Fall Groups turnuvasında ilk üç gün, yayınlar 14.00'da başlayıp 22.00'da sona erecek. Turnuvanın son dört gününde ise 14.00'da başlayan yayınlar gece saat 01.00'de son bulacak. Turnuva boyunca günde ortalama 10 saatlik yayınlar olacak. Turnuva heyecanını izleyenlere Utku 'utimikk' Taşyürek, Timur 'timurlengx' Günay, Taha 'stg' Güldaş ve Onur 'MeowWw' Girişken aktaracak.

-177 bin dolar ödül

Offline düzenlenecek turnuvada 12 takım yarışacak. Turnuva sonucunda ilk altıda yer alan takımlar Blast Premier Fall Finals'a katılmaya hak kazanacak. Turnuvanın ödül havuzu ise toplam 177 bin dolar olacak.

Kaynak: AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

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