BLACKSPADE, Ecording ile iş birliği yaparak sürdürülebilirlik için tohum topu atışı gerçekleştirdi

Narkonteks'in alt giyim markası BLACKSPADE, sosyal girişim platformu Ecording ile iş birliği yaparak her bir alışveriş için 6 bin tohumluk top atışı gerçekleştirdi. Marka, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için iklim krizine karşı teknolojik çözümler geliştiren Ecording ile uzun soluklu bir iş birliği yapmayı planlıyor.

İş birliğine yönelik bilgi veren Narkonteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, "Kurulduğumuz ilk günden itibaren sürdürülebilirliği ilke edindik. Yaptığımız iş birliğiyle internet sitemiz ve mağazalarımızdan yapılan her bir alışveriş için Ecodrone'lar ile tohum topu atışı yaptırdık. Bu işbirliğinin uzun soluklu olacağını düşünüyoruz" dedi.

"ECODRONE'LARLA 10 DAKİKADA 6 BİN TOHUM TOPU ATIŞI YAPILABİLİYOR"

Koleksiyonlarına sürdürülebilir hammaddeler kullanarak hayat verdiklerini ve her zaman çevre duyarlı üretim yapmayı hedeflediklerini dile getiren Narbay, "Sürdürülebilirlik kapsamındaki yolculuğumuzda bize ekolojik mahsullerden ve geri dönüştürülmüş elyaflardan elde edilen doğal iplik, organik pamuk ve polyester kumaşlar eşlik ediyor. Tekstil geri dönüşümüyle toprak ve su kirliliğini azaltabiliyoruz. İşlenmemiş elyaflara bağımlılığı ve kimyasal boyaların kullanımını en aza indirirken, enerji ve su tasarrufuyla da çevreye ve ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Bizi çok heyecanlandıran Ecording işbirliği sayesinde ise daha yaşanabilir bir dünyayı müşterilerimizle birlikte inşa etmekten dolayı çok mutluyuz. Tohum topuna dönüşen her alışveriş için Ecodrone'larla 10 dakikada 1,5 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarayıp 6 bin tohum topu atışı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"ÜRÜNLERİMİZ TÜM AİLE FERTLERİNİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILIYOR"

Geri dönüşümün çevresel ve ekonomik faydalarının hazır giyim sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmaları için önemli bir fırsat haline geldiğini vurgulayan Narbay, "Tüm üretim ve tasarım süreçlerimizde sürdürülebilirlik hedeflerimizi geri dönüştürülmüş elyaflar ve sertifikalı organik kumaşlarla destekliyoruz. Farklı iklim koşulları ve yaşam tarzlarıyla uyumlu, fonksiyonel, kaliteli ve konforlu ürünler tasarlıyoruz. Ev, termal, spor, rahat, mayo ve çorap koleksiyonlarımızla tüm aile fertlerinin ihtiyaç ve beklentileri karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.