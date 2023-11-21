Biyoteknoloji Vadisi Türkiye'nin İhracat Hedeflerini Aşmayı Hedefliyor

Biyoteknoloji Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi'nin kuruluşuyla Türkiye'nin ekonomik programındaki ihracat değerlerinin üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Dr. Varlıbaş, "Sanayicilerimizle ekonomik hedeflerin üzerine çıkacağız" dedi.

Türkiye ekonomisinin şaha kalkabilmesinde sanayicilerin çok büyük görev ve sorumlulukları bulunduğunu belirten Dr. Varlıbaş, " İhracat, Türkiye'nin büyümesinde öncü bir faktördür. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 Raporu'na göre küresel ihracattan ülkemizin aldığımız pay yüzde 1'in üzerine çıkarak 1,02 seviyesine yükseldi ama bu yetmez. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatının daha da artmasında el birliğiyle daha çok çalışmamız gerekiyor. Biz biyoteknoloji sanayicileri olarak ihracat için değer üreterek Türkiye'nin hedeflerinin üzerine çıkmasında öncü olacağız" diye konuştu.

Ekonomi için ihracat atılımı yapılmasının gerekliliklerine de değinen Dr. Varlıbaş, dünya ekonomisinde resesyon beklentisine karşın Türk ürünlerine talep artışı olduğunu söyledi. Dr. Varlıbaş, "2022 yılını 254,2 milyar dolar ihracat seviyesinde tamamladık. Dünyada Türk ürünleriyle buluşmayan hiçbir ülke yok. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 52. Türkiye küresel mal ihracatında 29'uncu sırada yer alıyor. Dijitalleşmenin ihracatta etkin rol alması, metaverse, yapay zeka gibi teknolojilerin gelişmesiyle Türkiye'de ihracat hedefleri de büyüyor. Orta vadeli ekonomik programına göre Türkiye'nin ihracatının 2023 yılında 265 milyar dolar, 2024 yılında 285 milyar dolar ve 2025 yılında ise 305 milyar dolar olması beklenmektedir. Biz Biyoteknoloji Vadisi'nin kuruluşuyla birlikte bu hedeflerin çok üzerine çıkacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.