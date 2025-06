Biyoteknoloji Vadisi, BIO International Convention fuarına katıldı

BİYOTEKNOLOJİ Vadisi'ni, ABD'nin Boston kentinde düzenlenen BIO International Convention fuarında tanıtan BİYOSAD, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Diğdem Buner ve Boston Ticaret Ataşesi Muhammet Emin Torunoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya Ekonomik Forumu Bioekonomi Lideri Brynne Stanton'un katılımıyla gerçekleştirilen networking etkinliğinde yerini alan BİYOSAD heyeti ayrıca Türkevi'ni ziyaret ederek New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile bir araya geldi.

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD), hayata geçirdiği Biyoteknoloji Vadisi'ni, ABD'nin Boston şehrinde düzenlenen 'BIO International Convention' fuarında dünyanın biyoteknoloji devleriyle buluşturdu. Boston ziyareti sırasında Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Diğdem Buner ve Boston Ticaret Ataşesi Muhammet Emin Torunoğlu ile bir toplantı gerçekleştiren BİYOSAD heyeti ayrıca Dünya Ekonomik Forumu Bioekonomi Lideri Brynne Stanton'un katılımıyla gerçekleştirilen networking etkinliğinde de yerini aldı. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer ve Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de ABD temasları sırasında BİYOSAD heyetine destek verdi.

'TÜRKİYE'NİN BİYOTEKNOLOJİ VİZYONUNU DÜNYAYA TANITTIK'

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, BIO International Convention fuarının, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki hedeflerini ölçülebilir bir şekilde gözlemleme ve uluslararası yatırımcılarla sektördeki yatırımları inceleme açısından büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. BIO International Convention'da, Türkiye'nin biyoteknoloji vizyonunu temsil etmek amacıyla açtıkları Biyoteknoloji Vadisi standında projeyi uluslararası arenada tanıtma ve bu alanda dünya genelindeki önemli aktörlerle buluşma imkanı yakaladıklarını anlatan Varlıbaş, "Fuarda bir yandan sektördeki yenilikleri görme ve fırsatları paylaşma, diğer yandan yeni iş birlikleri geliştirme açısından önemli temaslarda bulunduk. Yatırımcılar ve biyoteknoloji alanında önde gelen üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdik. ABD'de yaşayan Türk akademisyenlerimizi standımızda ağırladık; Türkiye'de biyoteknoloji alanında gerçekleştirilecek projeleri değerlendirdik" dedi.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI KONUŞULDU

BİYOSAD heyetinin ayrıca Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Diğdem Buner ve Boston Ticaret Ataşesi Muhammet Emin Torunoğlu ile Boston Başkonsolosluğu'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydeden Dr. Ercan Varlıbaş, "Toplantıda Türkiye ve ABD arasında kurulacak iş birlikleri ve temalar üzerine önemli görüşmelerde bulunduk. Toplantının ardından standı ziyaret eden Başkonsolosumuz Diğdem Buner, Sayın Ticaret Ataşemiz Muhammet Emin Torunoğlu ve Eğitim Ataşemiz İbrahim Sığın'a Biyoteknoloji Vadisi projemize verdikleri destek için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Boston ziyareti kapsamında Dünya Ekonomik Forumu Bioekonomi Lideri Brynne Stanton'un katılımıyla gerçekleştirilen networking etkinliğinde önemli temaslarda bulunduklarını belirten Varlıbaş, şöyle devam etti:

"Sayın Brynne Stanton etkinlikte, Dünya Ekonomik Forumu'nun Bioekonomi Lideri olarak küresel biyoteknolojideki zorluklar ve sağlık çözümleri üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Bu etkinlik, yaşam bilimleri ve sağlık sektörü profesyonellerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör uzmanlarını bir araya getirerek bağlantılar ve ortaklıklar kurma fırsatı sundu. ABD'de yaşayan Türk öğretim üyeleri, biyoteknoloji alanında araştırma ve geliştirmeler yapan akademisyenler ve dünyanın dört bir yanından yatırımcılarla bir araya geldiğimiz bu etkinlikte sponsor olarak yer almak, uluslararası düzeyde bağlantılar kurmamıza olanak tanıdı."

TÜRKEVİ'NE ZİYARET

ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne de bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile bir araya geldiklerini kaydeden Dr. Varlıbaş, "Geçen yıl Bio Process fuarının ardından olduğu gibi, bu yıl da Bio International Convention fuarının ardından ziyaret ettiğimiz Sayın Yazal, Türkiye'nin biyoteknoloji vizyonunun paylaşılmasının sürekliliğini sağladığımız için duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ABD'deki biyoteknoloji firmalarıyla gerçekleştireceğimiz iş birliklerinde konusunda her zaman yanımızda olacağını bir kez daha dile getirdi" ifadelerini kullandı.

BIO International Convention fuarı ve ABD'deki tüm bu etkinliklerin, Biyoteknoloji Vadisi'nin uluslararası düzeyde tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Ercan Varlıbaş, "İstanbul Vali Yardımcımız Ahmet Süheyl Üçer ve Tuzla Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'in de bizimle bulunması etkinliğimize olan ilgiyi artırdı ve bu değerli iş birlikleri ile daha fazla sinerji yarattık" açıklamasında bulundu.

4,5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

İstanbul Tuzla'da, 262,5 hektar alan üzerinde 4,5 milyar liralık yatırım değeriyle kurulan Biyoteknoloji Vadisi, kapsamlı bir üretim ve inovasyon merkezi olarak tasarlandı. Projenin en önemli ayağını oluşturan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, toplamda 160 üretici firmaya ev sahipliği yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Biyoteknoloji Vadisi'nin start-up ve AR-GE merkezleri, kuluçka merkezi, teknopark, teknoloji transfer ofisi, biyoteknoloji koleji, fikri ve sınai hakların korunması gibi sektörün tüm dinamikleriyle bütünleşik bir ekosistem oluşturması planlanıyor.