Biyokütle santrali kurulum başvurularına ilişkin yönetmelik yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, biyokütle enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına yönelik başvuruların teknik değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bakanlığın Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, biyokütle kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin (BES) kurulmasına yönelik başvurular ile kurulu güç değişikliği, modernizasyon, yenileme yatırımları ve kullanılan/kullanılması planlanan biyokütle kaynak türlerine ilişkin tadil başvurularının teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi için başvuru sahibi tarafından düzenlenen bilgi ve belgelerin tamamı ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulması gerekiyor.

Önlisans veya üretim lisansı başvuruları için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği (LÜY) kapsamında yapılan lisanssız üretim başvuruları için ise ilgili şebeke işletmecisi tarafından kontrolleri yapılarak evrakın Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekiyor.

Genel Müdürlük tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunan tesislere istinaden alınan her türlü kararlar, EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından karar tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilecek.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce önlisans veya üretim lisansı düzenlenmiş BES'ler, yardımcı kaynağı biyokütle olacak şekilde yapılan "Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi" başvuruları ve LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış ve süreçleri devam eden BES'ler için bilgi ve belgelerin tamamı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde ilgisine göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilerek değerlendirmeye alınacak.