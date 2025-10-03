Biyoetanol Üreticileri, Harmanlama Oranının Yüzde 5'e Çıkmasını Talep Ediyor

Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, benzinle harmanlanan biyoetanol oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde olduğu gibi en az yüzde 5'e çıkarılması gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı ve tarımsal atıklarından üretilen biyoetanol, benzinle harmanlanarak dünyanın pek çok ülkesinde yakıt katkısı olarak kullanılıyor.

Yüksek oktan değeri nedeniyle daha verimli yanan biyoetanol, benzine karıştırıldığında karbon salımını azaltarak, insan sağlığına zararlı azot oksit (NoX) gazlarının açığa çıkmasını engelliyor.

AB üyesi ülkelerde benzin türevlerine yüzde 5 ila 10 oranında karıştırılan biyoetanol, Türkiye'de ise yüzde 2 oranında benzinle harmanlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, Türkiye'de ağırlıklı olarak mısır ve şeker pancarından üretilen biyoetanolün benzinle karıştırıldığını belirtti.

Aydınoğlu, biyoetanolün yıllık yaklaşık 150 bin metreküplük benzin tüketimini ikame ettiğini ve bu sayede 125 milyon dolarlık petrol ithalatının önüne geçildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ayrıca tarım üretimini destekleyerek istihdama katkı sağlayan biyoetanol dönüşümünde açığa çıkan yan ürünler, besin değeri yüksek DDGS hayvan yemi üretiminde kullanılıyor. Süt ve besi hayvanlarının verim artışında büyük önem taşıyan DDGS yeminde dışa bağımlılık, biyoetanol endüstrisinin sağladığı ham maddeyle engelleniyor. Biyoetanol üreticileri olarak biyoetanol harmanlama oranlarının AB üyesi ülkelerde olduğu gibi, en az yüzde 5'e çıkarılmasını talep ediyoruz."

"Biyoetanol performans artışı sağlıyor"

Aydınoğlu, biyoetanolün benzinle karıştırılmasının yeni bir uygulama olmadığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerjide dışa bağımlı pek çok ülke, yerli üretimle ithalatın önüne geçebilmek, tarım üretimini desteklemek ve karbon salımını azaltmak gibi nedenlerle belirli oranlarda biyoetanolün benzine karıştırılmasını destekliyor. Bu oran Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişirken, ABD'nin mısır üreten eyaletlerinde yüzde 20'ye, dünyanın en büyük biyoetanol üreticilerinden Brezilya'da ise yüzde 27'ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oktan değeri nedeniyle daha verimli yanan biyoetanol yalnızca karbon salımı ve NoX değerlerini düşürmekle kalmıyor, performans artışı da sağlıyor."