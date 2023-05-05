Bıyık, 'Birlikte daha da güçleniyoruz'

Alman Ticaret Odası programına katılan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, "Türkiye ile Almanya'nın güçlü ekonomik ilişkileri sayesinde her iki ülkedeki iş insanları dünya pazarda adlarından söz ettiriyor" dedi.

Alman Ticaret Odası programına katılan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, "Türkiye ile Almanya'nın güçlü ekonomik ilişkileri sayesinde her iki ülkedeki iş insanları dünya pazarda adlarından söz ettiriyor" dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Yönetim Kurulu üyesi Rıza Yıldız, Türk-Alman Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen Business toplantısına katılım sağladı. Toplantıda konuşan Erdoğan Bıyık, Türkiye ve Almanya'nın çok uzun yıllardır süregelen işbirliği anlaşmaları, ortak çalışmaları ve çok güçlü ekonomik bağlarının var olduğunu belirterek "Almanya'da milyonlarca vatandaşımız ikamet ediyor. Türkiye ile Almanya'nın güçlü ekonomik ilişkileri sayesinde her iki ülkedeki iş insanları dünya pazarda adlarından söz ettiriyor. Bugün burada aramıza yeni katılan üyelerimizle birlikte daha da güçleniyoruz. Türk-Alman iş dünyasının buluşma noktası olan Türk-Alman Ticaret Odası'nın tüm faaliyetlerine oda olarak icabet etmeye gayret ediyoruz. Üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da teşvikleriyle ilimizi, ülkemizi ve iş insanlarımızı burada temsil etmeye çalışıyoruz. Toplantıya katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bıyık, Türk-Alman Ticaret Odası'na yeni kayıt olan Vodafone Avrupa Temsilcisine üye belgesini takdim etti. İkili görüşmelerde e-ticaret firma yetkili ise bir araya gelen Erdoğan Bıyık, Düzce'de yatırım sözü aldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Erdoğan Bıyık, Türk-Alman Ticaret Odası heyetini ve üyelerini Düzce'ye davet ederek yatırım potansiyellerini yerinde incelemeleri konusunda katılımcılara önerilerde bulundu. - DÜZCE