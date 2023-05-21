Bitlisli iş adamı İzsiz 'Yılın Girişimci İş Adamı' seçildi

Bitlisli iş insanı Yaşar İzsiz, 7. Türkiye Marka Zirvesi/7. Altın Marka Ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede "Yılın Girişimci İş Adamı" ödülünün sahibi oldu.

İstanbul'da "Küresel Isınmaya Dur De" sloganı ile gerçekleştirilen ve İhlas Haber Ajansı(İHA) tarafından canlı yayınlanan gecede yılın enleri ödüllerine kavuştu. İş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gecede Bitlisli başarılı iş insanı ve TOWERS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İzsiz, halk oylamasıyla "Yılın Girişimci İş Adamı" ödülüne layık görüldü. 'Yılın Girişimci İş Adamı' ödülünü alan İzsiz, "Bugün burada bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü almaktan büyük gurur duyuyorum" dedi. - BİTLİS