Bitlis'ten yurtdışına yerli filtre ihracatı - Haberler

Bitlis'ten yurtdışına yerli filtre ihracatı

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesindeki araba filtre üretim fabrikası hem dünyaya yerli filtre tedariği sağlıyor hem de bölge halkına istihdam alanı oluşturuyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tek araba filtresi üretme özelliğine sahip fabrika, 2 yıldır hem yurtiçine hem de yurtdışına satış yapıyor. Tatvan sanayisinde ileri teknoloji ile çalışan ve ürünlerini birçok ülkeye ihraç eden filtre fabrikası; hava, polen, yağ ve yakıt gibi tüm çeşitlerin üretimini yaparken bölgenin ekonomisine de katkı sağlıyor. 50 kişiye istihdam alanı oluşturduklarını söyleyen iş adamı Mekin Kaya, bölgede tek firma olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"Yurtiçi ve yurtdışında büyük bir pazara sahibiz"

Fabrikada 50'yi aşkın personele istihdam sağladıklarını ifade eden Mekin Kaya, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tek araba filtresi üreten firma özelliğine sahibiz. Şu an bünyemizde 50'ye aşkın personele istihdam sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz bu yatırım ile birlikte şu an yurtiçi ve yurtdışı büyük bir pazara sahibiz. Aylık kapasitemiz yaklaşık 560 bin civarındadır. Hedefimiz bu rakamı 1 milyon filtre üzerinde üretim kapasitesine çıkarmaktır. Personel alımlarımız, istihdam sayılarımız ve makine parkurlarımızın artışı ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizdeki tek firma olmak bizleri gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

"Araba filtresinin yılda en az 2 defa değiştirilmesi gerekiyor"

Araba filtresinin değiştirilmediği takdirde ciddi sorunlar oluşturacağını söyleyen Kaya, "2 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Üretmiş olduğumuz filtrenin hava, polen, yağ ve yakıt gruplarında faaliyet gösteriyor. Göstermiş olduğumuz faaliyette ise yılda en az 2 defa değişim sağlıyorlar. Tabi tozlu ve daha stabil yollarda kullanılan araçlarda ise bazen yılda 3 veya 4 defa değişmesi gerekiyor. Filtreler değiştirilmediği takdirde arabalara ciddi zarar verecektir" diye konuştu.