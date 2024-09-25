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Bitlis'ten 36 Ülkeye Filtre İhracatı

Bitlis'ten 36 Ülkeye Filtre İhracatı
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Bitlis'te otomotiv sektörü ve ağır sanayi için üretilen filtreler, 36 ülkeye ihraç ediliyor. Fabrika, devlet teşviki ile iç piyasa ve dünya pazarında önemli bir yer edinmiş durumda.

Bitlis'te otomotiv sektörü ve ağır sanayi için üretilen filtreler 36 ülkeye ihraç ediliyor.

Devlet teşviki ile fabrikada üretilen filtreler iç piyasanın yanı sıra dünya pazarında da alıcı buluyor. Araçlar için hava, yağ, yakıt ve polen filtreleri, fabrikalar için de baca hava kontrol sistemlerinin hepsi Bitlis'teki fabrikada üretiliyor. 2019 yılında üretime başlayan fabrika, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde tek olma özelliğine sahip. Burada üretilen çeşit çeşit filtreler ünlü araba markalarının motorlarında ve ağır sanayi sektöründe kullanılıyor.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan bu fabrikada üretilen yedek parçalar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Filtre üretimi hakkında bilgiler veren Fabrikanın Satış ve Pazarlama Sorumlusu Esra Marhan, "Başta otomotiv olmak üzere aynı zamanda en son teknoloji ile donatılmış tesisimizde en kaliteli filtreyi üretmeyi daimi görev edindik. Filtrasyon ihtiyaçlarında filtre akşını en kolay ve en uygun şekilde bu verimlilikte sağlayan doğu ve güneydoğuda tek olmanın haklı gururunu yaşayan bir fabrikayız. 36 ülkeye ihracat ve ithalat verimliliğinde piyasanın nabzını tutarak en kaliteyi filtreyi vermenin yanında misyonumuz müşterin beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp doğru bir şekilde filtre akşını gerçekleştirmek. Otomotiv filtreleri üretimi alanında ağır vasıta, yağ yakıt ve polen gruplarında endüstriyel özel filtrelerinde AR-GE çalışmasını yapıp üretime alan kapsamlı bir firmayız. Aynı zamanda istihdamı büyük oranda arttırarak Bitlis bölgesinde tek olmanın haklı gururunu yaşayarak filtrasyon ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan bir firmayız" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji Otomobil İhracat Ekonomi bitlis Dünya

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