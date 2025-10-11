Bitlis'teki Filtre Fabrikası, İç Piyasada ve Yurt Dışında İlgi Görüyor

Bitlis'te üretilen filtreler, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Bitlis'te devlet teşvikiyle kurulan fabrikada üretilen filtreler, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Yüksek kalite standartlarında üretilen filtreler, kısa sürede dünya pazarında kendine yer bularak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Üretimde kullanılan yerli teknolojiler ve nitelikli iş gücü sayesinde, fabrika bölge istihdamına da önemli katkı sunuyor. Fabrika yetkilileri, artan talep doğrultusunda üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle Balkan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen siparişlerin sevindirici düzeyde olduğunu ifade etti. Araçlar için hava, yağ, yakıt ve polen filtreleri, fabrikalar için de baca hava kontrol sistemlerinin hepsi Bitlis'teki fabrikada üretiliyor. 2019 yılında üretime başlayan fabrika, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde tek olma özelliğine sahip. Burada üretilen çeşit çeşit filtreler ünlü araba markalarının motorlarında ve ağır sanayi sektöründe kullanılıyor. Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan bu fabrikada üretilen yedek parçalar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Filtre üretimi hakkında bilgiler veren Bitlisli iş insanı Mekin Kaya, devletten alacakları teşvikle beraber hem iş yerlerini büyütecek hem de 52 çalışan sayısının 250'ye çıkacağını belirtti. Kaya, "Doğu ve Güney Doğu olmak üzere aynı zamanda Karadeniz'in de doğusu olmak üzere her hangi bir firma bulunmamaktadır bizim dışımızda. Ülkenin doğusunda tek üretim yapan firma unvanını taşıyoruz. Burada bizim ürettiğimiz ürünler hava, polen, yağ iç elaman grupları aynı zamanda ağır vasıta gruplarından jeneratör ve endüstriyel filtreleri üretiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz ise 9 ile 12 milyon adet arasındadır. Bulunduğumuz şimdiki iş yerimizde mevcut 52 çalışanımız var. Önümüzdeki yıl Haziran ayı itibari ile geçeceğimiz yeni iş yerimizle birlikte çalışan sayımızı 250'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 30'luk bölümünü iç piyasada dağılımı gerçekleşmekte geri kalan yüzde 70'lik kısmı ise yurt dışına ihracatı gerçekleşecek. Bu ürünlerin büyük bir kısmını orta doğu ülkelerine ve balkan ülkelerine ihracatını yapıyoruz. Ayrıca Avrupa ve Amerika Kıtası da hedeflerimiz arasında" diye konuştu.