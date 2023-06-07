Bitlis'teki Bims Üreticileri Tatvan'a OSB Kurulmasını İstiyor

TÜRKİYE'deki pomzanın yaklaşık yüzde 70'nin çıkarıldığı Bitlis'te bims üretimi yapan firmalar, maliyetlerin düşürülmesi, gelirlerin ve istihdamın artırılması için Tatvan'a Organize Sanayi Bölgesi( Osb ) kurulmasını istiyor. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avci, fabrikalarda günlük 1 milyonun üzerinde bims üretildiğini belirterek, Bunun bölgeye sağladığı katkı günlük 5 milyon lira. Tatvan'a OSB kurulması halinde maliyetlerimiz düşecek ve daha çok kazanıp, daha çok istihdam sağlamış olacağız dedi. Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde çıkartılan pomza, Tatvan'da bulunan yaklaşık 40 fabrikada işlenerek bimse dönüştürülüyor ve bölgedeki birçok kente gönderiliyor. Bims üreticileri, bölgeye büyük maddi katkı ve istihdam alanı sağladıklarını ancak fabrikalarının dağınık ve farklı alanlarda olmasının girdi maliyetlerini yükselttiğini, bunun da büyümelerine engel olduğunu belirtirken, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avci, bims üreticileri için OSB kurulmasını, bunun maliyetleri düşürüp, geliri ve istihdamı artıracağını söyledi.

Avcı, Türkiye'nin pomza rezervinin yüzde 40 sahip olduğunu, bu oranın yüzde 70'lik bölümünü ise Bitlis ve ilçelerde çıkarıldığını belirterek, Bölgemizde bims üretimi yapan yaklaşık 40 tane fabrika var. Fabrikalarımızda günlük 20-30 bin arasında imalat var. 500 kilometrelik alanda ise sevkiyatı var. İnşaatlarda kullanılan diğer malzemelere göre bims, ısı ve yalıtım özelliğinden dolayı daha ön plana çıkmış ve her gün yaygınlaşıyor. Depremde de bunun faydalı yönleri kanıtlandı. Türkiye'de eskiden yüzde 30 kullanımı vardı, şu anda kullanım alanı yüzde 50'ye çıkmış durumda. Tatvan'da fabrikalarda üretilen bims adedi ise 1 milyonun üzerinde. Bu da bölgeye günlük 5 milyon TL katkı sunuyor. Tatvan'a OSB kurulması halinde maliyetlerimiz düşecek ve daha çok kazanıp, daha çok istihdam sağlamış olacağız'dedi.