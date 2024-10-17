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Bitlis'te Süt Ürünleri Üreten Yeni Fabrika Faaliyete Geçti

Bitlis'te Süt Ürünleri Üreten Yeni Fabrika Faaliyete Geçti
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteğiyle 2019 yılında kurulan Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika, yerel süt üreticilerine destek sağlayarak çeşitli süt ürünleri üretiyor.

Bitlis'te işletmeci Vacip Demir, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 2019 yılında kurduğu fabrikada süt ürünleri üretiyor.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan fabrikada; Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Iğdır ve bazen de bölgenin süt eksikliğinden dolayı Konya, Kayseri ve Sivas'tan temin edilen sütlerle yoğurt, kaymak, tereyağı ve 5 çeşit peynir üretimi yapılıyor. Yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan fabrika, süt ürünleri üretimiyle yerel ekonomiye önemli katkılar sağlarken, bölgedeki süt üreticilerine de olumlu katkılarda bulunuyor.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bin 800 metrekarelik alanda üretim tesislerini kurduklarını, tesisi kurarken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından da faydalandıklarını dile getiren Vacip Demir, istihdama da katkı sunduklarını belirtti. Demir, "1997'den beri Bitlis bölgesinde hizmet veriyoruz. İlk fabrika kurmamız 1997 senesinde küçük sanayi sitesinde başladı. Daha sonra organize sanayi bölgesi başlarken 2019 tarihinde bu fabrikayı kurduk. Kapalı alanımız toplamda bin 800 metrekarede süt işletme tesisi olarak hizmet vermekteyiz. Günlük ortalama Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Iğdır'dan süt alıyoruz. Bazen de bölgenin süt eksikliğinden dolayı Konya, Kayseri ve Sivas illerinden de soğuk zinciri kırmadan süt alabiliyoruz. Bu sütün 5 tonunu yoğurt yapımında kullanıyoruz. Geri kalan 7 tonu ise 5 çeşit peynir yapımında kullanıyoruz. Bu peynirlerimiz genel olarak marketlerde, kamu kurum kuruluşlarında ve askeri bölgelere satılıyor. Fabrikamızda köy tipi peynir, beyaz peynir, otlu peynir, teneke kültürlü peynir ve en önemlisi Bitlis'te ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk olmak üzere İzmir tulum peyniri üretiyoruz. İzmir tulumunu Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'ya satışımız mevcuttur. Bunların dışında tereyağı, ayran ve kaymak gibi ürünleri de üretiyoruz. Bu ürünlerde Doğu ve Güney Doğu illerinde bayi sistemi olarak reyonlarda yerini alıyor. Üretim alanında vardiya sistemiyle 18 personelimiz çalışıyor. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının çıkardığı kırsal kalkınma projesiyle fabrikamızı kurduk. Yüzde 50 hibeden faydalandık. O dönemde 6 milyon TL proje değerinden yarısını hibe olarak aldık. Bunun yanı sıra yine devlet desteğiyle personel teşviklerimiz de var" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Sanayi Bölgesi Ekonomi bitlis Tarım Yaşam

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