Bitlis'te Menengiç Ağaçlarından 15 Ton Fıstık Elde Edildi

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Siirt fıstığı aşısı yapılan menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık hasat edildi. Fıstığın büyük bölümü işlenerek farklı şehirlere gönderiliyor. Aşılı ağaç sayısının artırılmasıyla fıstık üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bitlis'te dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen ve ekonomik getirileri olmadığı için Siirt fıstığı aşısı yapılan menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık elde edildi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıllardır yörede yakacak olarak kullanılan menengiç ağaçlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 2011'de "Adı Siirt'ten, Aşısı Bitlis'ten Projesi"ni hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle başlatılan proje kapsamında il merkezi ile Hizan ve Mutki ilçelerine bağlı köylerdeki engebeli arazilerde yetişen menengiç ağaçlarına Siirt fıstığı aşısı yapıldı.

Siirt'te yakınlıkları nedeniyle aynı iklim özelliklerine sahip köylerde aşısı tutan 5 bin ağaçtan bu yıl 15 ton fıstık hasat edildi.

Fıstığın büyük bölümü Siirt'teki fabrikada işledikten sonra birçok kente gönderiliyor. ???????

Köylülere yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla aşılı ağaç sayısının üç katına çıkarılarak fıstık üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, AA muhabirine, Bitlis'te fıstığın gelişmekte olan bir ürün çeşidi olduğunu söyledi.

Kentte meyve veren 5 bin civarındaki ağaçtan geçen yıl yaklaşık 14 ton, bu yıl da 15 ton ürün elde edildiğini kaydeden Çolak, şunları aktardı:

"Merkez ile Mutki ve Hizan ilçelerimizin köylerinde uyguladığımız proje ile hem aşılı ağaçlarımızın sayısını hem de üretim miktarımızı artıracağız. Doğada kendiliğinden yetişen bıttım (menengiç) ağaçlarına fıstık aşısı yaparak üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Bunu da ileride katma değeri çok yüksek bir ürün olarak ilimize kazandırmak istiyoruz. Özellikle il merkezi ile Hizan ve Mutki'nin Siirt'e yakın köylerinde fıstık üretimine ilgi artıyor. Herkes köyünde aşılama yapılmasını istiyor."

Çolak, iklim koşullarının elverişli olmasından dolayı genellikle Siirt'e yakın düşük rakımlı bölgelerin, Siirt ve Antep fıstığı çeşitlerinin üretimine uygun olduğunu belirtti.

Aşılama yapılacak köylerin kurum tarafından belirlediğini anlatan Çolak, "Bıttım ağaçlarını aşılamak için teknik ekiplerimiz köyleri geziyor. En uygun bölgeleri belirledikten sonra aşılama yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda aşılı ağaç sayısını en az üç katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Hizan'ın Nuh köyünde dik yamaçlardaki ağaçlara çıkarak fıstık hasadı yapan gençlerden Sıddık Üzen, fıstığın bölgede köylülerin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Menengiç ağaçlarını aşılama yaparak fıstık ağacına dönüştürdüklerini anlatan Üzen, "Hasat ettiğimiz fıstıkları satıyoruz. Fıstığımız çok güzel ve lezzetli. Bir kısmını da kışın tüketmek için kaldırıyoruz. Burada Güneydoğu iklimi hakim. Siirt'e çok yakınız ve aşıları oradan getiriyoruz. Burada üretilen fıstığın lezzeti Siirt fıstığıyla aynı. Çünkü aynı aşıları yapıyoruz." diye konuştu.