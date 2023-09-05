Bitlis'te Kurutmalık Domates İhracatı

BİTLİS'in Adilcevaz İlçesinde hasat edilerek kurutulmak için tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan yaklaşık 4 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor. Geçen yıl 67 ton kurutulmuş domatesi İtalya'ya ihraç ettiklerini belirten çiftçi Cüneyt Duk (40) "Domatesin kesimi yaparak güneş altında doğal yöntemlerle kurutup direkt İtalya'ya ihraç ediyoruz. Gönderdiğimiz kurutulmuş domatesler, özellikle makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılmaktadır" dedi.

Adilcevaz'da yıllardır domates üretimi yapan çiftçi Cüneyt Duk, geçen yıl yaptıkları deneme üretimin ardından bu yıl kurutmalık domates sektörüne de girmeye başladı. Yaklaşık 300 dönümlük alanda domates üretimi yapan Duk, tarlasında çalıştırdığı 200 işçi ile birlikte Süphan Dağı eteklerinde kendi ürettikleri domatesleri kamyonetlerle sergi alanına taşıyor. Sergi alanına getirilen domatesler, işçiler tarafından bıçakla ortadan ikiye bölünüp tuzlandıktan sonra açık alanda güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin tamamlanmasından sonra toplanan ve çuvallanan kurutulmuş mahsuller İtalya'ya ihraç edilerek makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılıyor.

Geçen yıl 100 dönümlük alanda deneme amaçlı başlattıkları domates kurutma işini 300 dönümlük alanda devam ettirdiklerini, 67 tonunu İtalya'ya gönderdiklerini anlatan Cüneyt Duk, ayrıca ilçe ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Süphan Dağı eteklerinde bulunan tarlalarımızda en az 200 kişilik mevsimlik işçilerimizle topladığımız 4 bin tona yakın domatesin kesimi yaparak güneş altında doğal yöntemlerle kurutup direkt İtalya'ya ihraç ediyoruz. İtalya'ya göndermiş olduğumuz kurutulmuş domatesler, özellikle makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yaptığımız bu iş sayesinde çiftçilerimize büyük bir destek olmakla beraber, insanlarımıza da istihdam sağlıyoruz. Bu işi önümüzdeki yıllarda daha da çok arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca yaptığımız bu işi diğer çiftçi arkadaşlarımızla da paylaşarak ilçemiz ekonomisine bu sayede önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İsterim ki bu bölge biraz daha çok kalkınsın ve gelişsin, bu alternatif ürün katma değeri olan ve istihdama destek olan bir ürün. İşçilere bu yıl çok katkımız oldu, inşallah bunu artırarak etraftaki çiftçileri de katarak geliştireceğiz"