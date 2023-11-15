Bitlis'te Kurulan 56 Tekstil Fabrikası Ürünlerini Yurt Dışına Gönderiyor

Bitlis'te son zamanlarda devletin verdiği desteklerin de etkisiyle kurulan 56 tekstil fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa, Orta Doğu ile Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Genç nüfusu fazla olan, yatırımcılara en çok desteğin verildiği bölge illeri arasında yer alan Bitlis, son zamanlarda tekstil sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Devletin sunduğu hibe ve teşviklerden yararlanan iş insanları, il merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ve ilçelerde 56 fabrika kurdu.

Yüzde 50'den fazlasını kadın çalışanların oluşturduğu tekstil fabrikaları, hem kentin ekonomisine büyük katkı sağladı hem de gençlerin ekmek kapısı haline geldi.

"Bitlis tekstil kenti olma yolunda ilerliyor"

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, kentte tekstil sektörünün hükümetin bölgeye uyguladığı teşvik ve vergi avantajları sayesinde büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Yoğun talepten dolayı 130 hektarlık alanda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu bölge için yaklaşık 200 şirketin talebi var. Bitlis'te tekstil sektörü, yurdumuzun büyük firmalarının ilimizde kurduğu iplik fabrikalarıyla sağlam adımlarla yoluna devam ediyor ve tekstil kenti olma yolunda ilerliyor. Valilik olarak bu konuda elimizden gelen kolaylığı yatırımcılarımıza sunuyoruz. Yaklaşık 11 bin 500 kişinin istihdam edildiği 56 tekstil fabrikasında üretilen ürünler, birçok kente ve Avrupa, Orta Doğu ile Uzak Doğu ülkelerine gönderilmektedir."

Vali Karaömeroğlu, Bitlis'te üretilen tekstil ürünlerinin ihracatından ülke ekonomisine yıllık ortalama 30-40 milyon dolarlık bir katkı sağlandığını kaydetti.

Bitlis'in, tekstil sektörünün gelişmesiyle artık dağlarında piknik yapılan, ovalarında sanayi dumanları tüten bir il haline geldiğini vurgulayan Karaömeroğlu, yeni yatırımlarla kentteki gelişmenin daha da artacağına inandığını vurguladı.

Karaömeroğlu, kentte tekstil sektöründe istihdam edilenlerin yüzde 50'den fazlasını kadınların oluşturduğuna dikkati çekerek, "Kadınların daha fazla istihdam edildiği bir politika izlenmektedir. Sunulan bu iş imkanıyla bölgemizde evlenme yaşı da yükselmeye başladı. Tekstilde çalıştıkları için artık kadınlarımızın evlilik yaş ortalamaları da hızla yükseliyor." diye konuştu.

"Tekstil sektörünün her alanda katkısı var"

Tekstil fabrikası sahibi Emirhan Uludil ise 2014'te kentte kurdukları işletmelerinde 50 kişiyi istihdam ederek üretime başladıklarını dile getirdi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün desteğiyle çalışan sayısının sürekli arttığını anlatan Uludil, şöyle devam etti:

"Bundan 2 yıl önce Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni iş yerimizi açtık. Şu anda yaklaşık 500 kişi çalışıyor. Burada tekstil sektörü yoktu. Birkaç arkadaşımız burada atölye açmıştı. 3 bin kişiye kurs verdik. Şimdi başka fabrikalarda çalışıyorlar. Kentteki fabrikalarda binlerce kişi istihdam ediliyor. Bu çok iyi bir potansiyel. Tekstil sektörünün maddi ve manevi anlamda büyük katkısı var. Bunu el birliğiyle daha da geliştirmek ve iyi bir seviyeye getirmek için çaba gösteriyoruz. Çalışan sayısı neden 20-25 bin olmasın. Bunun için çabalıyoruz."

Aylık ortalama 600-700 bin parça üretim kapasitelerinin bulunduğunu belirten Uludil, yurt dışında İngiltere, Almanya Fransa'ya ürün gönderdiklerini, yurt içinde de önemli markalarla çalıştıklarını söyledi.

Devletin sunduğu teşviklerinden yararlandıklarını anlatan Uludil, "Teşvik olmasaydı kimse buraya gelemezdi. SGK teşvikinden yararlanıyoruz. Bu en büyük avantajlarımızdan biri. Tekstilin ekonomiye çok büyük katkısı var. Gençlerde de özgüven oluştu. Gençler sabah işe akşam da evine gidiyor, farklı bir yola başvurmuyor. Hafta sonunu ailesiyle geçiriyor. İşi olduğu için evlenip düzenini kuruyor. Bitlis'imiz çok güzel oldu, daha güzel şeylere de layık." ifadelerini kullandı.

Fabrika çalışanlarından Fatma Akbulut da fabrikada sigortalı olarak çalışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Tekstil sektöründe çalışarak birçok kazanım elde ettiğini anlatan Akbulut, "Çalışma saatleri çok uygun. Maaşımız aksatılmadan yatırılıyor. Burada kendimizi geliştirebiliyoruz. İnsanların işsiz kalmaması yönünden tekstil sektörü çok iyi." dedi.