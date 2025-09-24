Haberler

Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kuru fasulye hasadı, çiftçilerin ve bölge ekonomisinin yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin yemeklik kuru fasulye ihtiyacının %13,6'sı, tohumluk fasulye üretiminde ise %40'ı bu bölgede karşılanıyor. Vali Ahmet Karakaya, bu yıl hasatta 37 bin ton fasulye elde edildiğini belirtti.

Bitlis'in verimli topraklarında yetişen kuru fasulye, hem çiftçilerin hem de bölge ekonomisinin yüzünü güldürdü. Özellikle Ahlat ilçesinde yoğunlaşan üretim, Türkiye'nin yemeklik kuru fasulye ihtiyacının 13,6'lık, tohumluk fasulye üretiminde ise yüzde 40'lık kısmının karşıladı.

Doğu Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden olan Ahlat ilçesinde kuru fasulye hasadı yaklaşık 10 gün önce başladı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hem hasada katıldı hem de çiftçilerin sorunlarını dinledi. Tarlada önceden biçilen ve kuruması beklenen kuru fasulye, tarım ekipmanlarıyla ayrıştırılarak paketlenmesi için fabrikalara teslim ediliyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bu yıl sıcaklardan dolayı verimin istenilen düzeyde olmamasına rağmen 110 dekar alanda 37 bin ton fasulye elde edildiğini belirterek, "Bugün Ahlat'ta kuru fasulye hasadını yapmak için bir araya geldik. Bildiğiniz üzere kuru fasulye bizim milletçe en sevdiğimiz lezzetlerden birisi. Milli yemeğimiz diyebileceğimiz bir lezzet. Bu çerçevede ilimizde özellikle Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerimizde çok önemli ölçüde kuru fasulye rekoltesi var. Biz de hasat yapan çiftçilerimizle bir araya geldik" dedi.

Bitlis'in yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye'de 4. sıra olduğunu da dile getiren Vali Karakaya, "Toplam 110 bin dekarda 37 bin ton civarında yemeklik kuru fasulye üretimimiz var. Dediğim gibi ülkede yüzde 13,6 üretimle 4. sıradayız. Buna ek olarak tohumluk kuru fasulyede 3 bin dekarda yaklaşık bin 100 tonluk kuru fasulyeyle ülke üretiminin yüzde 46'sını gerçekleştiriyoruz ve Türkiye'de 1. sıradayız. Yani Bitlis yemeklik kuru fasulyede ülkemizin 4., tohumluk kuru fasulyede ise 1. sırasında olan bir ilimiz. Ben değerli çiftçi kardeşlerimizi, yürekten tebrik ediyorum. Onlara bol kazançlar. bereketli üretimler diliyorum. İnşallah hasadımız hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
