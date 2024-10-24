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Bitlis'te Karakovan Balı Hasadı Devam Ediyor

Bitlis'te Karakovan Balı Hasadı Devam Ediyor
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Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında üretilen ve dünya çapında ödüller kazanmış karakovan balının hasadına başlandı. Yerel üreticiler, organik yöntemlerle üretilen bu balın yüksek kalitesine dikkat çekiyor.

Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında üretilen ve birkaç kez dünya çapında altın bal ödülü alan karakovan balının hasadına devam ediliyor.

Bitlis'te karakovan balının hasadına başlanması, yerel üreticiler ve bal severler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilen karakovan balı, doğal yöntemlerle üretilmesi ve benzersiz tadıyla da dikkat çekiyor. Söğüt dallarından yapılan, etrafı kil ve gübre ile sıvanan özel kovanlarda üretilen karakovan balında bu yıl beklenti yüksek. Türkiye'de en geç hasat yapılan illerin başından gelen Bitlis'te balın kalitesi bilimsel olarak biraz daha öne çıkıyor.

Kilogramı bin 500 ile 2 bin liradan satışa sunulan karakovan balına hem il merkezinden hem de ülke genelinden talep oldukça fazla. Zengin florası bulunan ve yüksek rakımlı yaylalara ilkbahar aylarında bırakılan kovanlarda üretilen organik ballar hasat edilirken, elde edilen bal ise dünya çapında bir kaliteye sahip.

Bitlis'in 2 bin 500 rakımlı yaylalarına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden ürettiği organik karakovan balı, birçok kesim tarafından da tercih ediliyor. Uzun ve yorucu uğraşlarla verilen emek, büyük sabırlarla beklenilen karakovan balında, bu yıl rekolte de kalitesi gibi yüksek.

Dededen babadan kalma arıcılık mesleğine devam ettiklerini ifade eden Bitlisli balcı Güven Güngördü, "Şu ana havalar soğuduğu için karakovan balının hasadına başladık. 2 bin 300 rakımlı bu yaylada karakovanlarımızı kesiyoruz. Karakovan balları ekim ve kasım aylarında hasat edilir. Çünkü bu balların soğuk alması lazım. Bitlis balı endemik bitkilerin çokluğundan dolayı çok kaliteli bir bal. Bitlis genelinin yüzde 72'si kıraç araziden oluşur. Bu nedenle bu araziler arıcılığa çok uygundur. Balımızın kaliteli olmasının sebeplerinden bir tanesi de prolin değerlerinin çok yüksek olmasıdır. Bitlis'te hangi balcı ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıysa hep ödül almıştır. Bu da Bitlis balının reklamı için bizlere iyi şekilde yansıyor. Bu sene rekoltemiz güzel. Kovan başı ortalama 7-8 kilo bal alıyoruz. Önceki yıllarda 3 ile 5 kilo ile sınırlıydı. Bitlis bölgesinde bu sene karakovan balında güzel bir hasat alacağımıza inanıyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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