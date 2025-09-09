Haberler

Bitlis'te IPARD III Programı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, IPARD III Programı kapsamındaki tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ahmet Karakaya, tarımsal potansiyelin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD III) Programı kapsamında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 09 Eylül 2025 tarihi itibarıyla IPARD III Programı 9. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını duyurdu. Açıklanan çağrı ile birlikte tarımsal işletmelere önemli destekler sağlanacağı belirtildi.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis'in sahip olduğu tarımsal potansiyele dikkat çekerek, "Kadim şehrimiz Bitlis, özellikle arıcılık gibi alanlardaki güçlü yapısıyla IPARD III Programı'ndan etkin bir şekilde yararlanmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde ilimizdeki proje sayısı ve çeşitliliğinin artırılması kanaatindeyiz" dedi.

Toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın yanı sıra Tatvan Kaymakamı, TKDK Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Dr. Selda Coşkun, Merkez Koordinatörleri Dr. İlhan Demirkan ve Adem Duman, Muş İl Koordinatörü Gözde Çelebi, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda katılımcılara IPARD III destekleri hakkında detaylı bilgi verildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
