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Bitlis'te Fasulye Hasadı Başladı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Türkiye'de 3. sırada bulunan Bitlis'te yüksek rekolte bekleniyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Fasulye üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada bulunan Bitlis'te bu yıl da fasulye hasadında yüksek rekolte bekleniyor. Adilcevaz ilçesinde de önemli bir yeri olan fasulyenin hasadına başlandı. Açıklamalarda bulunan Ferhat Gezmiş isimli çiftçi, ektikleri fasulyenin son aşamasına geldiklerini ve şimdi de hasada başladıklarını belirterek, güzel bir rekolte elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adilcevaz Türkiye Ekonomi Güncel bitlis Tarım

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