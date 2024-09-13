Bitlis'te Fasulye Hasadı Başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Fasulye üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada bulunan Bitlis'te bu yıl da fasulye hasadında yüksek rekolte bekleniyor. Adilcevaz ilçesinde de önemli bir yeri olan fasulyenin hasadına başlandı. Açıklamalarda bulunan Ferhat Gezmiş isimli çiftçi, ektikleri fasulyenin son aşamasına geldiklerini ve şimdi de hasada başladıklarını belirterek, güzel bir rekolte elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. - BİTLİS