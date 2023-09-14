Bitlis'te Ekilen Şeker Pancarları Van'daki Fabrikaya Gönderiliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 25 bin dönüm alana ekimi yapılan şeker pancarları, söküm işleminin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasına gönderiliyor. Çiftçiler, üretim sürecinin 6 aya yakın sürdüğünü belirtiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 25 bin dönüm alana ekimi yapılan şeker pancarları, söküm işleminin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasına gönderiliyor.

İlçede şeker pancarı ekimi yapan çiftçilerden Adem Döner, tarlalarda nisanda çalışmaya başladıklarını ve üretim sürecinin 6 aya yakın sürdüğünü belirtti.

Kasımda pancar sökümüne başladıklarını anlatan Döner, "Nemrut Dağı eteklerindeki 350 dönüm şeker pancarı ektim. Her dönümden 6-7 ton verim elde ediliyor. İlaçlamaları ve gerekli olan tüm işlemleri en iyi şekilde yaptık. Bu yıl Tatvan genelinde 25 bin dönüm civarında şeker pancarı ekimi yapıldı. Belirli aralıklarla çapa, seyreltme ve sulama yapıyoruz. Yapılacak söküm sonrası elde edilen ürünleri Erciş Şeker Fabrikası'na göndereceğiz." diye konuştu.