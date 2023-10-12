Bitlis'te çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki 200 çiftçiye, yüzde 75 hibe ile 60 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen dağıtımlarla toplamda 4 bin dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki 200 çiftçiye, yüzde 75 hibe ile 60 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde, 'Tarlalar Sürülsün Başaklar Büyüsün' projesi bünyesinde bitkisel üretimi arttırarak tarıma kazandırmak adına 200 çiftçiye yüzde 75 hibeli 60 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı. İlçeye bağlı Gölbaşı beldesindeki belediye binası bahçesinde gerçekleşen dağıtımlara Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun, Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Reşit Kardaş ile kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

Dağıtılan tohumlarla birlikte toplamda 4 bin dekar alanda ekim yapılmasını hedeflediklerinin altını çizen Tarım ve Orman Müdürü Kardaş, "İlçemizde çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, yine ilçemizin ekmeklik buğday ihtiyacını karşılamak ve tarım arazilerimizin daha etkin, verimli kullanılması amacıyla projeler yapmaktayız. Bu yıl toplamda 200 çiftçimizin yüzde 75 hibeyle 60 ton buğday tohumunun dağıtımını yarın itibariyle Güroymak ilçemizde tamamlamış olacağız. Dağıtılan tohumla birlikte ilçe merkezi ve köylerimizde yüzde 75 hibeyle ekilecek toplam buğday üretim alanımız, yaklaşık olarak 4 bin dekara ulaşacaktır" dedi. - BİTLİS