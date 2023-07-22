Bitlis'te çiftçiler dronla ilaçlama yaparak tasarruf sağlıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sulu tarımla uğraşan çiftçiler, dronla ilaçlamada yaparak tasarruf yapıyor. Çiftçiler, traktör ile yapılan ilaçlamada ürünün zarar görmesiyle daha pratik ve ürünleri zarar görmeden dronla ilaçlamaya yapılmaya başladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sulu tarımla uğraşan çiftçiler, dronla ilaçlamada yaparak tasarruf yapıyor.

Adilcevaz ilçesi önemli tarımsal konuma sahip. Sulu tarımla uğraşan çiftçiler traktör ile ilaçlamaya yerine dronla ilaçlamaya başladı. Çiftçiler, traktör ile yapılan ilaçlamada ürünün zarar görmesiyle daha pratik ve ürünleri zarar görmeden dronla ilaçlamaya yapılmaya başladı.

Dron sahibi Cihan Keskin, "Adilcevaz gibi bir yer on binlerce dönüm tarım arazisine sahip. Her ilaçlamada traktörün girdiği tarla mutlaka ürünü ezmek zorunda kalıyor. Ama dron öyle değil. Ürünün tek bir teli zarar görmüyor. Burada hem çiftçiler kazanıyor, hemde biz ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi. - BİTLİS