Bitlis'te çiftçi, kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri yol kenarında satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yıllardır tarlasında çeşitli sebze ve meyve yetiştiren Fırat Kayar isimli çiftçi, bu meyve ve sebzeleri Adilcecaz-Erciş karayolu üzerinde yol kenarında kurduğu tezgahta satarak geçimini sağlıyor. Kendi tarlasında 20 yıla aşkındır domatesten bibere, salatalıktan kavun ve karpuza kadar birçok meyve ve sebze ektiğini ifade eden Fırat Kayar, "Ektiğimiz ürünleri hem manavlara hemde yol kenarında kurduğum tezgahta satıyorum.

Yerli mahsul çıktığında fiyatlar düşüyor. Kilosu 10 ile 25 lira arası değişiyor. Hasat zamanı geldiğinde ise yol kenarında bu ürünleri satarak aile bütçesine yardım ederek geçimimizi sağlıyoruz" dedi. - BİTLİS