Bitlis'te açılan 60 tekstil fabrikası 13 bin kişiye istihdam sağlıyor

Bitlis'te son yıllarda devletin sağladığı desteklerle açılan 60'a yakın tekstil fabrikasında, 13 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil Fabrikası İşletmecisi Emirhan Uludil, marka firmaların da desteklenmesi halinde, yurt içindeki istihdamın bu bölgeye kayabileceğini söyledi.

BİTLİS'te, son yıllarda devletin sağladığı desteklerle açılan 60'a yakın tekstil fabrikasında, 13 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil Fabrikası İşletmecisi Emirhan Uludil, açılan fabrikaların kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını, marka firmaların da desteklenmesi halinde yatırımlarını bu bölgeye yapabileceğini söyledi.

Bölgeye uygulanan teşvikler ve yatırım yapmak isteyenlere verilen destekler sayesinde tekstil sektörünün geliştiği Bitlis'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren 60'a yakın tekstil fabrikası, bölgedeki işsiz vatandaşlar için ekmek kapısı oldu.Kentte, devletin de sağladığı desteklerle açılan fabrikalarda 13 bin kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Tekstil Fabrikası İşletmecisi Emirhan Uludil, marka firmaların da desteklemesi halinde, yurt içindeki istihdamın bu bölgeye kayabileceğini söyledi.

Uludil, Bitlis'in 'Yatırım Teşvik Programı' kapsamında 6. bölgede yer aldığını, son yıllarda yapılan teşviklerle binlerce kişinin iş sahibi olduğunu belirterek, "Yatırımcıların olmazsa olmazı güvenlik ve terör konusu. Terörle mücadelede başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması ile fabrikalar da peş peşe açıldı. Türkiye'deki büyük giyim markalarının yurt dışından üretim almaması için, devletimizden teşvik ve destek bekliyoruz.Yaklaşık 19 yıldır Bitlis'te tekstil alanında faaliyet yürütüyoruz. İlk başladığımız zamanlarda 50-100 kişi ile başlamıştık. Şimdi ise, 450 kişi ile çalışıyoruz. Memleketimizde tekstil sektörü oldukça gelişti. Bu sayede yatırımcılar da gelmeye başladı. İl genelinde açılan fabrika sayısı 60'a ulaştı. Şu anda yaklaşık 13 bin insanımız bu fabrikalarda istihdam ediliyor. Avrupa firmaları ve Türkiye içinde büyük firmalarla da ortak çalışma yürütüyoruz. Yetkililerden, bu sektöre önem vermelerini rica ediyoruz. Çünkü, maliyetler gerçekten de arttı. Bizler, sadece şehir merkezlerinden değil, köylerden de personel topluyoruz. Bu da, bize ekstradan bir külfet demektir."dedi.