Bu yıl buğdaydan beklenen gelir 925 milyon TL. Bitlis'te 301 bin dekar alanda buğday hasadı başlarken, verimin ise 100 bin ton olması bekleniyor. İl genelinde temmuz ayında başlayan buğday hasadı; Ahlat, Adilcevaz, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde yapılmaya devam ediyor. Yaklaşık 925 milyon TL gelir elde edilmesi beklenen buğdayda, dane kaybı olmaması için biçerdöverler özenle çalışıyor. Bu yıl ki verimden memnun kalan ve Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan getirttikleri biçerdöverlerle hasada başlayan çiftçiler, ürettikleri buğdaylarla hem ekonomiye katkı sunuyor hem de hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını gideriyor.

Bitlis'te 301 bin dekarlık alanda buğday hasadı başladı

Bu yıl buğdaydan beklenen gelir 925 milyon TL

BİTLİS Yazın kavurucu sıcağıyla birlikte Bitlis'te 301 bin dekar alanda buğday hasadı başlarken, verimin ise 100 bin ton olması bekleniyor.

İl genelinde temmuz ayında başlayan buğday hasadı; Ahlat, Adilcevaz, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde yapılmaya devam ediyor. Yaklaşık 925 milyon TL gelir elde edilmesi beklenen buğdayda, dane kaybı olmaması için biçerdöverler özenle çalışıyor. Bu yıl ki verimden memnun kalan ve Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan getirttikleri biçerdöverlerle hasada başlayan çiftçiler, ürettikleri buğdaylarla hem ekonomiye katkı sunuyor hem de hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını gideriyor. Temmuz ayının 20'si itibari ile Güneydoğu Bölgesinden Bitlis iline gelen biçerdöverler, ağustos ayının sonunda kadar Ahlat, Adilcevaz, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde çiftçilerin buğdaylarını biçiyor. Siirt'ten gelen biçerdöverci Mahfuz Arıtürk, her yıl yaklaşık 2 bin biçerdöverin Bitlis'te buğday hasadı yaptığını söyledi. Arıtürk, "Siirt'ten her sene bu aylarda Ahlat'a gelip buğday biçiyoruz. Yaklaşık 10-15 gün arayla gelip biçip tekrardan memleketimize geri gidiyoruz. Batman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan da gelen biçerci arkadaşlarımız var. Bu illerden yaklaşık 2 bin makine geliyor bu bölgeye" diye konuştu.

Ahlatlı çiftçi Halil Süleymanoğlu ise bu seneki verimin geçen yıllara nazaran daha fazla olduğunu kaydederek, tarım müdürlüğünün destekleri ve şuurlu tarım yapmanın bunda etkisi olduğunu söyledi. Süleymanoğlu, "Buğdayda Tatvan ve Ahlat'ta bin dekarlık alanda ekim yaptık. Deneme tarlamıza bu yıl 6 çeşit buğday ektik. Tarla bazında baktığımız zaman genel ortalamamız dekar başına 720 kilodur. Önceki yıllarda ortalamamız 300-350 kiloyken bu yıl bu rakamı yakaladık. Bu da yapmış olduğumuz şuurlu tarım ve tarım müdürlüğünün vermiş olduğu destek sayesindedir. İnşallah önümüzdeki seneler için hedefimiz 1 tondur. Ayrıca hasat yaparken çıkan samanları da balyalayıp Ağrı, Yüksekova ve Kars tarafındaki hayvanlara yem olarak gitmektedir. Şu anda buğdaydan memnunuz. Darısı diğer ürünlerin başına" diye konuştu.