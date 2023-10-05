Bitlis İl Özel İdaresi Hizan'da hayvan suluğu kurulumu yapıyor

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından Hizan'ın köy ve mezralarında bulunan meralara sıvat kurulumu yapılıyor. Hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için köylerde ve mezralarda inşa edilen sıvat (hayvan suluğu) kurulumu çalışmaları devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından Hizan'ın köy ve mezralarında bulunan meralara sıvat kurulumu yapılıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için köylerde ve mezralarda inşa edilen sıvat (hayvan suluğu) kurulumu çalışmaları devam ediyor. Köy ve mezralardaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen çalışmalar çerçevesinde Hizan'ın Sağırkaya köyü ile Göktepe köyü meralarında hayvan suluğu kurulumunun tamamlandığı bildirildi. - BİTLİS