Bitki koruma ürünlerinin satışında elektronik B-Reçete Takip Sistemi zorunlu oldu

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünü ve ilaçların kullanımını izlemek için Elektronik Takip Sistemini zorunlu kıldı. Yeni yönetmelik ile bitkisel ürünlerin hasat bilgileri de artık kaydedilecek.

Üreticiler tarafından satın alınarak uygulanan bitki koruma ürünü ve ilaçlar ile ürün hasat bilgilerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca elektronik ortamda oluşturulan sisteme kaydedilerek izlenmesi zorunlu hale getirildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bitkisel ürünlerin depolanarak muhafaza edildiği alanlar ile gıda işletmelerinde zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin uygulanmasına yönelik iş ve işlemler yönetmelik kapsamına alındı.

Bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesine yönelik iş ve işlemleri içeren bölümler "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik'e eklenerek, bu yönetmelikten çıkarıldı.

Profesyonel uygulayıcıların yanında çalışacak kişiler için "yardımcı uygulayıcıyla" yetkilendirme yapılmasına imkan verildi. Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında sadece Bakanlıkça izin verilecek konular ve şartlarda insansız hava aracı kullanılabilecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun verdiği yetkiye hazırlanan eylem planı ve uygulama talimatları kapsamında yürütülen hasat öncesi pestisit denetimine yönelik usul ve esaslar da belirlendi. Hasat öncesi pestisit denetimi sonucunda tespit edilecek olumsuzluklarda uygulanacak idari yaptırımlar bu yönetmelikle düzenlenmiş oldu.

Takip sistemi ile bitkisel ilaçların kullanımı izlenebilecek

Üreticiler tarafından satın alınan ve uygulanan bitki koruma ürünü ve ilaçların kayıtları ile bitkisel ürün hasat bilgilerinin Bakanlıkça bastırılan ve üreticilere dağıtılan üretici kayıt defterlerine manuel olarak kaydedilmesini içeren uygulama, bilgilerin bitkisel ürün ve parsel bazlı olarak elektronik ortamda Bakanlıkça oluşturulan takip sistemine kaydının yapılarak izlenebilirliğinin sağlanması zorunlu hale getirildi. Böylece B-Reçete Takip Sistemi zorunluluğu getirilmiş oldu.

Sistemle bitkisel ürün alıcılarına Bakanlıkça belirlenen bazı ürünlerde üreticiler tarafından verilmesi gerekli manuel oluşturulmuş "Üretici Kayıt Defteri"nin, doğrulanabilirliği ve izlenebilirliği sağlanacak.

Yapılan değişikliklerle birlikte yürürlükte olan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" uygulamadan kaldırıldı.

Yönetmelik, pilot uygulama yapılan illerde 30 gün sonra, diğer illerde ise 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

