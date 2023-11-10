Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesi Yürürlüğe Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Destekleme ödemeleri değiştirilerek, fındıkta turunçgil uzun antenli böceği için dekar başına 16 bin lira, taş çekirdekli meyvelerde şarka virüsü için ağaç başına 450 lira ödeme yapılacak.

Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında, aynı alan için bir kereye mahsus, fındıkta turunçgil uzun antenli böceği için 4 yıllık karantina süresinde dekar başına toplam 16 bin lira, taş çekirdekli meyvelerde şarka virüsü için 3 yıllık karantina süresinde ağaç başına toplam 450 lira ödeme yapılacak. ???????

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitki karantinası tazminat desteği kapsamında aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere, fındıkta turunçgil uzun antenli böceği için 4 yıllık karantina süresinde dekar başına toplam 16 bin lira, taş çekirdekli meyvelerde şarka virüsü için 3 yıllık karantina süresinde ağaç başına toplam 450 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.

Daha önce söz konusu destekler kilogram üzerinden sağlanıyordu.

Üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticiler, 23 Şubat 2024'e kadar dilekçeyle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

Destekleme ödemelerinin denetimini Bakanlık yapacak. Bu amaçla yürütülecek çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılacak.

Düzenlemeyle Resmi Gazete'nin 4 Kasım 2022 tarihli sayısında yayımlanan Bitki Karantinası Desteği Uygulama Tebliği de yürürlükten kaldırıldı.