BitDelta Türkiye Piyasasına Açılıyor

Çeşitli yatırım seçeneklerine ve finansal araçlara yönelik artan talebi karşılamak için harekete geçen küresel alım satım platformu BitDelta, Türkiye piyasasına açılacağını duyurdu. Platform, kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesini Türkiye'deki yatırımcılara sunarak kolay alım satım işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamayı hedeflerken globaldeki varlığını da güçlendirecek.

Platformlarındaki hisse senedi, emtia, kripto, forex gibi araçlarla kullanıcıların finansal yolculuklarına çeşitlilik kattıklarını belirten BitDelta Global Satış Direktörü David Huseinzade, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"120'den fazla ülkeye hizmet veren küresel bir alım satım platformu olarak, yatırım fırsatlarına erişimin demokratikleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye piyasasına açılma kararımızı da bu misyondan hareketle aldık. Böylece her seviyeden yatırımcıların ve tüketicilerin farklı finansal varlıklara ulaşabilmesine olanak tanıyacağız. Yatırımcıların, finansal deneyimlerine güvenli bir şekilde yön vermesini mümkün kılacağız."

TÜRK KRİPTO YATIRIMCILARININ SAYISI 15 MİLYONU AŞACAK

BitDelta, kullanıcılara kripto dönüştürücü, kredi ya da banka kartıyla kripto satın alma gibi hizmetler sunacağını duyurdu ve konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Bu deneyimleri türev alım satımı, kredi hizmetleri, OTC kaldıraç işlemleriyle de zenginleştirecek. Türk yatırımcılar, OTC kaldıracıyla kripto varlık birimlerini satın alırken de kaldıraçlı fonlar alarak başlangıç sermayelerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek. Money Expo Mumbai'de En Kapsamlı Varlık Sağlayıcı 2023 ödülünü kazanan platform, önümüzdeki haftalarda da ön fonlu hesaplar, alım satım yarışmaları, token listelemelerini kapsayan kampanyalar düzenleyecek."