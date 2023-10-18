Bitcoin Yılbaşından Bu Yana Yüzde 60 Değer Kazandı

Kripto para primi Bitcoin, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazandı. Buna göre yılbaşında 16 bin 500 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bugünlerde ise 28 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Dünyanın en önemli şirketlerinin ve 'blue-chip' olarak adlandırılan güvenilir organizasyonların listelendiği S&P 500 Endeksi'nin yılın başından bu yana getirisi ise ekim ortası itibarıyla yüzde 14 seviyesinde ölçüldü. Teknoloji şirketlerinin listelendiği güvenilir endekslerden biri olan 'Nasdaq Bileşik Endeksi'nin, 1 Ocak 2023'ten bu yana elde ettiği toplam kazancın ise yüzde 27'ye yakın olduğu tespit edildi. Bitcoin, yaklaşık yüzde 60'lık getirisiyle iki hisse senedi endeksini de geride bıraktı.

"BITCOIN BU YILIN EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN VARLIKLARINDAN BİRİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "Bugüne dek hep volatiliteyle ve riskle özdeşleştirilen dijital varlıklar, elde ettikleri yıllık kazançlarla yatırımcıların gözünde güvenli liman vasfı kazanıyor. Bitcoin, yaklaşık yüzde 60 artışla bu yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri" ifadelerini kullandı.

2023'ün özellikle ABD ve Avrupa merkez bankalarının şahin politikalarıyla ekonomik daralmanın en belirgin hissedildiği yıl olduğunu vurgulayan Sönmez, "Küresel borç krizinin yaşandığı, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinin resesyonla yüzleştiği, yüksek değerlemelere ulaşan teknoloji şirketlerinin büyük işten çıkarmalar yaptığı 2023, şirketler ve hane halkları açısından zor geçti. Buna rağmen, özellikle dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin de artmasıyla kripto para birimleri yüksek performans gösterdi" diye konuştu.

"GELİŞMELER KRİPTO VARLIKLARIN GELECEĞİNE DAİR UMUTLU BİR MANZARA ÇİZİYOR"

Bitcoin'in yanı sıra piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum kripto para biriminin de yılın başından bu yana yüzde 30'luk bir fiyat artışı yakaladığını belirten Sönmez, "Geçtiğimiz günlerde küresel bir banka, Ethereum fiyatının 2026 sonuna kadar beş kattan fazla artabileceğini öngördü. Araştırma ekibi, akıllı sözleşmeler olarak bilinen blokzinciri tabanlı anlaşmaların yanı sıra oyunlarda ve geleneksel varlıkların tokenizasyonunda daha yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla Etherum fiyatının iki yıl içinde 8 bin dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Ethereum, Şanghay güncellemesinin akabinde, 2024 içinde 'Dencun' isimli bir güncellemeye daha hazırlanıyor. Öte yandan Bitcoin'in yarılanma işleminin 2024 içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, kurumsal ilgiyle birleşince kripto varlıkların geleceğine dair umutlu bir manzara çiziyor" ifadelerini kullandı.