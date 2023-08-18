Bitcoin'in Getirilerinin Yüzde 98'i 8 İşlem Gününde Kazanıldı

Kripto para piyasalarında fiyat oynaklığının sürdüğü yılın ilk yarısı geride kalırken, yıla iyi başlayan Bitcoin'e ilişkin bir rapor yayımlandı. Söz konusu rapora göre, Bitcoin'in 180 günlük dönemde, toplam getirilerinin yüzde 98'ini yalnızca 8 işlem gününde kazandırdığı tespit edildi.

2022'yi iflasların ve kötüleşen makroekonomik göstergelerin gölgesinde tamamlayan kripto para piyasalarında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) müdahaleleri, Bitcoin ETF tartışmaları gibi gelişmelerin birbirini izlediği 2023'ün ilk yarısı geride kaldı. Al-Sat Stratejisi (Nitro Spreads) isimli ticaret ve yatırım çözümünü Haziran 2023 itibarıyla kullanıma sunan kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX, Nitro Spreads'in piyasa oynaklığında kurumsal yatırımcıların yön bulmasını kolaylaştırdığını göstermeye yardımcı olmak amacıyla ilk piyasa analizi raporunu yayımladı.

Söz konusu raporda, 2023'te iyi bir performans gösterdiği düşünülen Bitcoin'in, 180 günlük dönemde tüm kazançlarının neredeyse tamamını (yüzde 98), yalnızca 8 işlem gününde kazandırdığı tespit edildi.

KRİPTODA İSTİKRARLI KAZANÇLARIN ZAMANINI TAHMİN ETMEK ZOR

Raporda, Sürekli Swaplar, örtük volatilite (oynaklık) ve vade yapısı verileri de dahil olmak üzere Bitcoin vadeli işlem verilerinin nicel analizlere dayalı veri sağlayıcısı Laevitas'tan alındığı, spot fiyat verilerinin ise OKX Borsası'ndan elde edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan OKX'in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai, "Bu incelemelerin sonucunda, Spot, Vadeli ve Sürekli Swaplar arasındaki fiyat farklılıklarına katkıda bulunan faktörler ile baz işlem getirilerinin ardındaki temel etkenler arasında piyasanın sözleşme tercihleri, piyasa duyarlılığı, arz talep dengesizlikleri, piyasa likiditesi ve getiri oranı farklılıklarının yer aldığını tespit ettik. Pek çok makroekonomik gelişmeye, düzenli açıklanan ekonomik verilere, şirketlerin karşı karşıya kaldığı düzenlemelere hızlı yanıt verebilen kripto para piyasaları, tüm bu sebeplerle dalgalı ve oynak bir seyir izliyor. Elde ettiğimiz bulgular, bu kadar oynak bir ortamda, istikrarlı kazançların zamanını tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu tekrar vurguluyor" dedi.

KURUMSAL YATIRIMCILAR PİYASADAN BAĞIMSIZ STRATEJİLER İZLİYOR

Yayımladıkları raporun mevcut kripto piyasasında uzun delta işlemlerinin zorluklarını incelemeye ve deneyimli kurumsal yatırımcıların yatay bir piyasada, nasıl piyasadan bağımsız stratejiler izleyebileceğini belirlemeye odaklandığını dile getiren Lennix Lai, "Giderek daha fazla kurumsal yatırımcının piyasadan bağımsız stratejiler izlediğini görüyoruz. OKX olarak kripto para alım satımı yapan kişilere, stratejilerine uygun işlemleri gerçekleştirmeleri ve farklı piyasa koşullarında başarılı olabilmeleri için muhtelif araçlar sunuyoruz. Al-Sat Stratejisi (Nitro Spreads) isimli aracımız da bunlardan biri. OKX Nitro Spreads, işlemin iki parçasını merkezi bir emir defteri üzerinden gerçekleştirerek karmaşık baz işlemlerin tek tıklamayla verimli bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılıyor" diye konuştu.

"PİYASALAR ARASI PARÇA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR"

Haziran ayının sonlarında beta sürümünü devreye aldıkları Al-Sat Stratejisi ürününün kripto piyasaları arasındaki parça riskini ortadan kaldıran bir alış-satış farkı işlemleri çözümü olduğunu vurgulayan Lennix Lai, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu aracı kullanan kurumsal yatırımcılar, iki parçalı bir baz işlemi tek tıklamayla gerçekleştirebiliyor. Alış satış farkı işlemleri gibi piyasadan bağımsız stratejiler, ani piyasa hareketleriyle ilişkili riskleri azaltarak yatırımcılara, istikrarlı getiriler elde etmeleri için dengeli bir al-sat yaklaşımı sunabiliyor. Erken erişim için başvuran kurumsal yatırımcıların kullanabildiği bu aracımız VIP kullanıcılara yüzde 50 daha düşük işlem ücreti, daha düşük gerçekleşme riski ve daha yüksek sermaye verimliliği gibi avantajlar sağlıyor.

2023'ün ilk çeyreğinde likit piyasasında 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşan, temmuz sonu itibarıyla toplam işlem hacminde bu rakamın üç katını yakalayan OKX olarak hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların birikimlerini uygun şekilde değerlendirebilmeleri için çözümler geliştirmeyi ve bu çözümlerin piyasaya ve kullanıcılarımıza sağladığı değeri şeffaflıkla paylaşmayı sürdüreceğiz."